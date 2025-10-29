Il TG di Sport.it del 29 ottobre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 29 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Apriamo con una vicenda che ha scosso il mondo del calcio e non solo, l’incidente in cui è rimasto coinvolto il portiere dell’Inter Josep Martinez. Poi l’approdo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, con l’annuncio ufficiale che è atteso a ore. Quindi parliamo di Milan e della situazione dopo il pareggio con l’Atalanta, che ha lasciato più di una perplessità a mister Allegri. Poi il debutto di Jannik Sinner a Parigi, nel Masters 1000 che lo può riportare in vetta alla classifica ATP considerata la sconfitta inattesa di Alcaraz con Norrie.