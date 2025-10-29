Incredibile, Alcaraz fuori al primo turno a Parigi: ora Sinner può tornare numero 1

Jannik Sinner aveva detto che al numero uno in questo 2025 non ci pensava più e che era un obiettivo per il 2026. Ecco, le cose sono cambiate. Merito di un regalone incredibile di Carlos Alcaraz, sconfitto a sorpresa da un grande Cameron Norrie al debutto dell’Atp 1000 di Parigi (4-6 6-3 6-4 il punteggio).

Parigi: #Alcaraz subito eliminato da #Norrie. Se #Sinner vince il torneo torna numero 1

Lo spagnolo, all'esordio, ha vinto il primo set 6-4 ma poi ha ceduto 6-3 6-4 al britannico n.31 Atp. Jannik, in campo da domani, potrà sorpassarlo vincendo l'ultimo Masters 1000 della stagione pic.twitter.com/0ll1Z7eeQi — I fatti nostri (@Infofatti) October 29, 2025

Se Sinner vincerà il torneo, lunedì 3 novembre tornerà numero uno del mondo per una settimana, e avrà qualche possibilità di chiudere l’anno in testa alla classifica (a patto di vincere le Finals). Lo spagnolo, infatti, alle Finals, dovrà vincere almeno tre partite per chiudere l’anno al n.1, in caso di vittoria di Sinner da imbattuto. Mentre se Sinner trionfasse dopo una sconfitta nel girone, Alcaraz dovrebbe vincerne solo due. (continua dopo la foto)

Lo spagnolo per ora si ferma a 11250 punti, Sinner vincendo a Parigi andrebbe a 11500 punti. A Jannik non basterebbe dunque la finale che regala 650 punti. Lunedì 10 novembre, poi, verranno scartati i punti delle Finals dello scorso anno (1500 per l’azzurro, 200 per l’iberico) e Alcaraz tornerà n. 1 del ranking, poi si giocherà tutto a Torino. Incredibile ma vero.

A Parigi Alcaraz è stato irriconoscibile, con 54 errori gratuiti, completamente a disagio su questo campo che lui stesso aveva definito migliore di quello dello scorso anno in quanto più lento. Per l’iberico l’esordio è stato veramente un disastro. Nel primo set se l’era cavata con un break al quinto gioco, ma dal secondo in poi lo spagnolo non ci ha capito più nulla.

Male al servizio, male negli scambi, con gli appoggi completamente sbagliati e con una serie di errori che hanno ricordato la vecchia versione di Alcaraz, quello del cemento americano ad inizio anno, tanto per capirci.

Norrie, che comunque è avversario tosto da incontrare per un giocatore fermo da settimane dopo la vittoria di Tokyo e reduce da un infortunio, ha fatto il suo, ha giocato bene ma senza strafare, ma è bastato per realizzare la super sorpresa. (continua dopo la foto)

Nel terzo set Alcaraz ha annullato diverse palle break prima di perdere il servizio nel nono gioco, con un’altra insolita serie di errori gratuiti. Il game successivo ha avuto due palle break per portare in parità il match, ma le ha malamente sprecate.

Un numero uno del mondo a Parigi al debutto non perdeva dal 2009, quando fu Roger Federer a soccombere per meno di Julien Benneteau. Ora tutti gli occhi sono puntati su Jannik Sinner per un obiettivo che sembrava lontano e che invece, adesso, contro ogni pronostico è di nuovo possibile.

