“Loro lo sanno”. Sinner, la bomba di Bertolucci sulla salute del campione – Dopo il successo ottenuto a Vienna, la corsa di Jannik Sinner verso il primo posto del ranking mondiale si fa sempre più serrata. La distanza dal rivale Carlos Alcaraz si riduce e il prossimo appuntamento al Masters di Parigi potrebbe essere determinante per la classifica ATP. In questo clima di grande attenzione, emergono le dichiarazioni di Paolo Bertolucci, ex tennista e oggi commentatore per Sky, che invita il team di Sinner a non trascurare gli aspetti legati alla salute fisica e mentale dell’atleta.

Paolo Bertolucci ha evidenziato come Sinner abbia dovuto affrontare diversi problemi fisici negli ultimi mesi, tra cui infortuni all’anca, al gomito e alla caviglia. “Si tratta di piccoli acciacchi che, su un giocatore di questo livello, vengono analizzati minuziosamente”, ha sottolineato Bertolucci, riferendosi alla pressione che incombe su chi si trova ai vertici dello sport. Il messaggio è chiaro: per restare competitivo al massimo livello è necessario un fisico solido e preparato a sostenere la frequenza dei tornei più importanti.

Il confronto con Djokovic e Alcaraz: differenze fisiche

Bertolucci ha messo in luce le differenze tra i principali protagonisti del tennis mondiale. “Novak Djokovic dispone di una struttura fisica naturale che Sinner deve ancora costruirsi. Anche Carlos Alcaraz, pur essendo molto prestante, ha dovuto fermarsi per due mesi un anno e mezzo fa.” Queste osservazioni mostrano come, anche ai massimi livelli, la vulnerabilità fisica sia una costante, e la sola abilità tecnica non sia sufficiente senza una preparazione atletica adeguata.

