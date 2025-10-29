Uno psicologo per Josep Martinez: l’Inter lo assiste dopo il tragico incidente

Non sono ancora del tutto chiare le dinamiche del tragico incidente che, nella mattinata di martedì 28 ottobre, ha coinvolto Josep Martinez, portiere dell’Inter, e in cui ha perso la vita Paolo Saibene, pensionato di 81 anni originario di Fenegrò.

L’impatto, avvenuto mentre Martinez era alla guida del suo Suv Byd Sealion, ha avuto conseguenze devastanti: l’anziano, che si trovava su una carrozzina elettrica, è morto sul colpo. L’episodio ha profondamente scosso l’ambiente nerazzurro, tanto che il club ha immediatamente annullato la conferenza stampa in vista di Inter-Fiorentina.

Le prime ricostruzioni dell’accaduto

Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, Saibene avrebbe improvvisamente lasciato la pista ciclabile, invadendo la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva l’auto di Martinez. A quel punto, l’impatto sarebbe stato inevitabile.

Il portiere dell’Inter, sconvolto, sarebbe sceso immediatamente dal veicolo per tentare di prestare soccorso, praticando anche un massaggio cardiaco alla vittima in attesa dei sanitari. Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato inutile.

Gli investigatori non escludono che l’anziano possa aver avuto un malore prima di uscire dalla pista ciclabile: sarà l’autopsia a chiarire la causa del gesto improvviso. Diversi testimoni, intanto, avrebbero confermato la versione del portiere spagnolo.

L’indagine e gli accertamenti

Come previsto dalla procedura, la Procura ha disposto il sequestro del veicolo e del cellulare del calciatore, iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Si tratta, al momento, di un atto dovuto in attesa degli esiti delle indagini.

Martinez è stato sottoposto a test per alcol e sostanze stupefacenti, risultati entrambi negativi, e ha rilasciato una dettagliata deposizione presso le autorità competenti. Solo nel tardo pomeriggio ha potuto far rientro a casa, visibilmente provato.

Il sostegno dell’Inter e il supporto psicologico

Ad accoglierlo, c’era uno psicologo messo a disposizione dall’Inter, che ha immediatamente attivato un percorso di supporto per il giocatore.

Fonti vicine alla società raccontano un Martinez profondamente scosso, incapace di esprimere più di poche parole. Descritto come un ragazzo sensibile e riservato, il portiere spagnolo sta attraversando un momento di forte trauma emotivo.

Il club nerazzurro lo ha esentato dagli impegni sportivi per almeno una settimana, consentendogli di concentrarsi sul recupero psicologico e sulla collaborazione con gli inquirenti. Nel frattempo, Martinez ha deciso di chiudere i propri account social, per proteggersi da commenti e speculazioni che potrebbero aggravare ulteriormente la sua condizione emotiva.

