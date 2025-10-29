Sinner debutta al Masters di Parigi contro Bergs: orario, precedenti e dove vedere il match

Dopo aver alzato il quarto trofeo stagionale a Vienna, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo per l’ultimo grande appuntamento dell’anno: il Masters 1000 di Parigi-Bercy, che per la prima volta si disputa nel nuovo impianto al coperto della La Défense Arena.
L’obiettivo è chiaro: conquistare anche l’ultimo titolo 1000 della stagione e, magari, superare Carlos Alcaraz per tornare in cima al ranking mondiale.
Il tennista altoatesino, attuale numero 2 del mondo, ha beneficiato di un bye al primo turno e farà il suo esordio direttamente al secondo, dove lo attende il belga Zizou Bergs, attualmente numero 41 della classifica ATP.
Quando e dove si gioca
Il match tra Jannik Sinner e Zizou Bergs, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Parigi, è in programma mercoledì 29 ottobre.
L’incontro sarà il terzo match sul campo centrale, dopo le sfide Rinderknech–Vacherot e Carabelli–Zverev. Il programma della giornata inizierà alle 11:00 del mattino.
I precedenti tra Sinner e Bergs
Quello di Parigi sarà il primo confronto ufficiale tra Sinner e Bergs.
I due non si sono mai affrontati prima in incontri del circuito ATP Tour, rendendo la sfida un inedito assoluto.
Dove vedere Sinner-Bergs in tv e streaming
L’incontro tra Jannik Sinner e Zizou Bergs sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, emittente che detiene i diritti dei tornei Masters 1000.
Per chi preferisce la visione online, il match sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV, per seguire punto dopo punto l’esordio dell’azzurro nella capitale francese.
