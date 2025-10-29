Sinner debutta al Masters di Parigi contro Bergs: orario, precedenti e dove vedere il match

Dopo aver alzato il quarto trofeo stagionale a Vienna, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo per l’ultimo grande appuntamento dell’anno: il Masters 1000 di Parigi-Bercy, che per la prima volta si disputa nel nuovo impianto al coperto della La Défense Arena.

L’obiettivo è chiaro: conquistare anche l’ultimo titolo 1000 della stagione e, magari, superare Carlos Alcaraz per tornare in cima al ranking mondiale.

Il tennista altoatesino, attuale numero 2 del mondo, ha beneficiato di un bye al primo turno e farà il suo esordio direttamente al secondo, dove lo attende il belga Zizou Bergs, attualmente numero 41 della classifica ATP.

This picture of Jannik Sinner & his dad after he won the title in Vienna.



🦊🥹 pic.twitter.com/3jrRehzazo — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 26, 2025

Quando e dove si gioca

Il match tra Jannik Sinner e Zizou Bergs, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Parigi, è in programma mercoledì 29 ottobre.

L’incontro sarà il terzo match sul campo centrale, dopo le sfide Rinderknech–Vacherot e Carabelli–Zverev. Il programma della giornata inizierà alle 11:00 del mattino.

I precedenti tra Sinner e Bergs

Quello di Parigi sarà il primo confronto ufficiale tra Sinner e Bergs.

I due non si sono mai affrontati prima in incontri del circuito ATP Tour, rendendo la sfida un inedito assoluto.

NANTERRE, FRANCE – OCTOBER 27: Zizou Bergs of Belgium celebrates winning his first round match against Alex Michelsen of USA on day one of the Rolex Paris Masters 2025, an ATP 1000 tennis tournament at Paris Defense Arena on October 27, 2025 in Nanterre, France. (Photo by Jean Catuffe/Getty Images)

Dove vedere Sinner-Bergs in tv e streaming

L’incontro tra Jannik Sinner e Zizou Bergs sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, emittente che detiene i diritti dei tornei Masters 1000.

Per chi preferisce la visione online, il match sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV, per seguire punto dopo punto l’esordio dell’azzurro nella capitale francese.

