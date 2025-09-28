Il TG di Sport.it del 28 settembre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 28 settembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dalla Serie A e dal big match della quinta giornata che si gioca stasera, quello tra il Milan di Max Allegri e il Napoli di Antonio Conte. Poi il grande successo della Nazionale italiana di pallavolo, ancora una volta sul tetto del mondo. Torniamo poi sul successo dell’Inter a Cagliari, all’infortunio di Belotti. Quindi la motoGP con Bagnaia che torna al successo in Giappone e, soprattutto, con Marc Marquez che conquista il suo nono titolo mondiale.