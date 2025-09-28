Le principali notizie sportive di oggi, 28 settembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dalla Serie A e dal big match della quinta giornata che si gioca stasera, quello tra il Milan di Max Allegri e il Napoli di Antonio Conte. Poi il grande successo della Nazionale italiana di pallavolo, ancora una volta sul tetto del mondo. Torniamo poi sul successo dell’Inter a Cagliari, all’infortunio di Belotti. Quindi la motoGP con Bagnaia che torna al successo in Giappone e, soprattutto, con Marc Marquez che conquista il suo nono titolo mondiale.
Il TG di Sport.it del 28 settembre 2025
Rocco Placanica 28 Settembre 2025