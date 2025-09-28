MotoGP Giappone, la gara disputata sul circuito di Motegi resterà una delle tappe più rilevanti della stagione del motomondiale. L’evento si è distinto per la vittoria di Francesco Bagnaia e per la conquista del nono titolo mondiale da parte di Marc Marquez, che raggiunge così Valentino Rossi nel conteggio dei campionati vinti. La gara ha offerto momenti di forte tensione, segnando un nuovo capitolo nella storia del motociclismo internazionale.

Bagnaia domina e supera le difficoltà tecniche

Francesco “Pecco” Bagnaia ha dominato la gara, assicurandosi il secondo successo stagionale dopo Austin, portando a 31 le sue vittorie in MotoGP e a 41 quelle complessive nel Motomondiale. Il pilota della Ducati si è distinto per controllo e velocità, mantenendo la leadership per tutta la corsa.

Nei giri finali, Bagnaia ha dovuto gestire un imprevisto tecnico: dal motore della sua Desmosedici si è alzato un fumo bianco, minacciando di compromettere il risultato. Nonostante il problema meccanico, il pilota italiano è riuscito a tagliare il traguardo in prima posizione, confermando la sua competitività anche in condizioni critiche.

Marc Marquez conquista il nono titolo mondiale

Oltre al successo di Bagnaia, il vero protagonista della giornata è stato Marc Marquez. Classificatosi secondo, il pilota spagnolo ha conquistato matematicamente il suo nono titolo mondiale, eguagliando il record di Valentino Rossi.

Il titolo assume particolare rilievo per Marquez, che tornava al vertice dopo sei anni dal precedente trionfo. Negli anni tra un titolo e l’altro, il pilota ha affrontato gravi infortuni, tra cui quattro interventi chirurgici al braccio destro, a seguito dell’incidente di Jerez nel 2020. La vittoria al Motegi, ora su Ducati, rappresenta il riscatto definitivo per Marquez, che torna campione dopo 2184 giorni.

MOTEGI, JAPAN – SEPTEMBER 28: Marc Marquez of Spain riding the Lenovo Ducati (93) celebrates winning the World Championship after finishing the race in second place during the MotoGP of Japan race at Twin Ring Motegi on September 28, 2025 in Motegi, Japan. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images)

Motegi, pista simbolo nella carriera di Marquez

Il Twin Ring Motegi si conferma un circuito centrale nella carriera di Marc Marquez. Sul tracciato giapponese, il pilota spagnolo ha festeggiato quattro dei suoi titoli mondiali, nelle stagioni 2014, 2016, 2018 e 2025. Festeggiare in Giappone, sede storica della Honda, conferisce ulteriore valore simbolico a questo successo.

Marquez raggiunge Rossi: nove titoli a testa

Con il titolo ottenuto nel 2025, Marc Marquez raggiunge Valentino Rossi a quota nove titoli mondiali complessivi, entrando di diritto tra i più grandi del motociclismo.

MotoGP : Sette titoli (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025)

: Sette titoli (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025) Moto2 : Un titolo (2012)

: Un titolo (2012) 125cc: Un titolo (2010)

Questa parità storica rafforza la leggenda di entrambi i piloti, sottolineando la determinazione e la capacità di recupero di Marquez, capace di tornare al vertice dopo anni segnati da difficoltà fisiche.