Volley, Italia campione del mondo: battuta la Bulgaria, azzurri pazzeschi

La Nazionale italiana di volley maschile ha conquistato il titolo mondiale superando la Bulgaria con il punteggio di 3-1 nella finale disputata a Manila. Gli azzurri, guidati da Ferdinando De Giorgi, hanno confermato il successo ottenuto tre anni fa, grazie a una prestazione solida e determinata. Protagonisti dell’incontro Alessandro Michieletto, Yuri Romanò e Mattia Bottolo, autori di giocate decisive nei momenti chiave della partita.

😏 𝑶𝒑𝒔, 𝒍’𝒂𝒃𝒃𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒇𝒂𝒕𝒕𝒐 𝒅𝒊 𝒏𝒖𝒐𝒗𝒐…𝐂𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐎𝐍𝐃𝐎! 🥇🌎



🇮🇹 L’Italia riscrive la storia, superata in finale la Bulgaria!

🫂 Grazie azzurri per aver portato l’Italia sul tetto del mondo. Ancora una volta. 💙#LaNazionale | #MWCH2025 pic.twitter.com/s3kSdXuACF — Federvolley ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Federvolley) September 28, 2025

Primo e secondo set: Italia subito avanti con autorità

Il match è iniziato con un primo set combattuto, risolto dagli azzurri sul 25-20 grazie alla precisione in attacco di Romanò (7 punti) e Bottolo, che ha approfittato di un errore di formazione bulgaro nel finale. Nel secondo parziale, la differenza è arrivata dai quattro ace consecutivi al servizio di Romanò, che hanno portato l’Italia sul 25-17 e messo in difficoltà la formazione avversaria.

Reazione della Bulgaria e risposta azzurra

Nel terzo set, la Bulgaria ha reagito con forza grazie alle giocate di Alex Nikolov, efficace sia in attacco che al servizio. Gli azzurri hanno perso lucidità e il parziale è terminato 17-25 in favore della Bulgaria. Tuttavia, l’Italia ha saputo riprendersi immediatamente.

Nel quarto set, la squadra italiana ha imposto nuovamente il proprio ritmo. Michieletto si è distinto in attacco, mentre Bottolo ha brillato dai nove metri. Gli azzurri hanno preso subito il largo e hanno chiuso la gara con il primo tempo di Simone Anzani, fissando il punteggio sul 25-10 e conquistando la medaglia d’oro.

Record storico per la nazionale italiana di volley

Con questo successo, la Nazionale italiana raggiunge la quinta vittoria mondiale su cinque finali disputate. Dopo il trionfo del 2022, il gruppo allenato da De Giorgi conferma la propria supremazia mondiale nonostante i cambiamenti generazionali, consolidando una tradizione vincente nel panorama internazionale.

La medaglia di bronzo va alla Polonia, che ha battuto la Repubblica Ceca 3-1 nella finale per il terzo posto. Tuttavia, il palcoscenico di Manila resta saldamente in mano agli azzurri, nuovamente sul tetto del mondo.

