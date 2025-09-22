x

Pallavolo, gli Azzurri volano ai quarti: scintille a fine partita con l’Argentina

L’Italia del volley maschile ha centrato un risultato pesantissimo ai Mondiali nelle Filippine, superando per 3-0 l’Argentina e qualificandosi ai quarti di finale. Gli Azzurri hanno confermato la loro forza con un approccio difficile in avvio, per poi crescere e imporsi in tre set consecutivi. Due parziali sono stati vinti di misura e il terzo in scioltezza, dimostrando una pallavolo di altissimo livello.

Il successo ha proiettato il gruppo di Fefè De Giorgi tra le migliori otto della competizione. Dopo un inizio in salita, gli Azzurri hanno trovato ritmo e precisione: 25-23 nel primo set, 25-20 nel secondo e 25-22 nel terzo. Decisive le giocate di Giannelli e Michieletto che hanno chiuso i momenti caldi. Ora il prossimo avversario sarà Belgio o Finlandia, con la semifinale mondiale nel mirino.

La partita ha avuto anche momenti di tensione. Sul 24-20 del terzo set, il ct argentino Marcelo Mendez ha perso la calma inveendo contro De Giorgi. L’allenatore sudamericano si è avvicinato alla rete urlando e gesticolando, bloccato dagli arbitri prima che la situazione degenerasse. De Giorgi è rimasto invece sereno, limitandosi a un gesto della mano per invitare l’avversario alla calma.

Dopo questo episodio, l’Italia ha chiuso la sfida con il match point, conquistando una qualificazione di peso. “Una cosa è la rivalità, un’altra è il rispetto per ciò che fanno gli altri”, ha commentato chi era presente a bordo campo.

Pallavolo, Italia avanti ai mondiali: ora si può sognare

Il primo parziale ha visto l’Argentina partire meglio, ma l’Italia ha recuperato dal -3 fino al 25-23 con un muro di Giannelli. Nel secondo set Michieletto ha regalato spettacolo con una pipe decisiva che ha chiuso il parziale 25-20. Nel terzo set i ragazzi di De Giorgi hanno amministrato senza rischiare, respingendo i tentativi argentini di rientrare in partita e chiudendo i conti sul 25-22.

Con questa vittoria, la nazionale italiana ha dimostrato ancora una volta solidità, qualità e nervi saldi. Il gruppo ha trovato equilibrio e concentrazione nei momenti chiave e ora può continuare a inseguire il sogno mondiale.

