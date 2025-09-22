Pallavolo, gli Azzurri volano ai quarti: scintille a fine partita con l’Argentina

L’Italia del volley maschile ha centrato un risultato pesantissimo ai Mondiali nelle Filippine, superando per 3-0 l’Argentina e qualificandosi ai quarti di finale. Gli Azzurri hanno confermato la loro forza con un approccio difficile in avvio, per poi crescere e imporsi in tre set consecutivi. Due parziali sono stati vinti di misura e il terzo in scioltezza, dimostrando una pallavolo di altissimo livello.

Pallavolo FIVBMensWCH – Mattia Bottolo il giorno dopo Italia – Argentina: "Una gara importante, una prestazione che cercavamo di fare da qualche partita" https://t.co/6DxtT1aESC — Carlotta Rossi (@CarlottaRossi11) September 22, 2025

Il successo ha proiettato il gruppo di Fefè De Giorgi tra le migliori otto della competizione. Dopo un inizio in salita, gli Azzurri hanno trovato ritmo e precisione: 25-23 nel primo set, 25-20 nel secondo e 25-22 nel terzo. Decisive le giocate di Giannelli e Michieletto che hanno chiuso i momenti caldi. Ora il prossimo avversario sarà Belgio o Finlandia, con la semifinale mondiale nel mirino.

La partita ha avuto anche momenti di tensione. Sul 24-20 del terzo set, il ct argentino Marcelo Mendez ha perso la calma inveendo contro De Giorgi. L’allenatore sudamericano si è avvicinato alla rete urlando e gesticolando, bloccato dagli arbitri prima che la situazione degenerasse. De Giorgi è rimasto invece sereno, limitandosi a un gesto della mano per invitare l’avversario alla calma.

Dopo questo episodio, l’Italia ha chiuso la sfida con il match point, conquistando una qualificazione di peso. “Una cosa è la rivalità, un’altra è il rispetto per ciò che fanno gli altri”, ha commentato chi era presente a bordo campo.

Pallavolo, Italia avanti ai mondiali: ora si può sognare

Il primo parziale ha visto l’Argentina partire meglio, ma l’Italia ha recuperato dal -3 fino al 25-23 con un muro di Giannelli. Nel secondo set Michieletto ha regalato spettacolo con una pipe decisiva che ha chiuso il parziale 25-20. Nel terzo set i ragazzi di De Giorgi hanno amministrato senza rischiare, respingendo i tentativi argentini di rientrare in partita e chiudendo i conti sul 25-22.

Con questa vittoria, la nazionale italiana ha dimostrato ancora una volta solidità, qualità e nervi saldi. Il gruppo ha trovato equilibrio e concentrazione nei momenti chiave e ora può continuare a inseguire il sogno mondiale.

