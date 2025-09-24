Pallavolo, Italia devastante: annichilito il Belgio, gli azzurri di De Giorgi in semifinale

La pallavolo italiana, maschile e femminile, ha vissuto negli ultimi mesi una vera esplosione di risultati. Titoli, finali e medaglie hanno consacrato il movimento azzurro come uno dei più forti al mondo. Allo storico trionfo delle azzurre di Julio Velasco ai Mondiali si unisce ora una Nazionale maschile che impressiona tutti e vola in semifinale.

T-R-A-V-O-L-G-E-N-T-I 🤩



Nel girone dei Mondiali ci avevano battuto, ma la rivincita ce la prendiamo noiiiiii! 🏐



La Nazionale maschile di pallavolo detta il ritmo del match e supera il Belgio con un netto 3-0! 😯



Nelle Filippine, ora ci aspetta la SEMIFINALEEEEEE 😏… pic.twitter.com/7lIDwbxA0D — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) September 24, 2025

L’Italia ha infatti dominato il Belgio ai Mondiali maschili 2025 imponendosi con un netto 3-0 (25-13, 25-18, 25-18) e staccando così il pass per il penultimo atto del torneo. Una vittoria che assume un significato ancora più eclatante, se si pensa che la squadra dei Paesi Bassi ci aveva battuti nello scontro diretto disputato nel girone. (continua dopo la foto)

Gli uomini di Fefé De Giorgi se la vedranno sabato 27 settembre contro la vincente del confronto tra Polonia e Turchia. Memori della sconfitta nel girone, gli azzurri si sono presi la rivincita sui belgi con una prova maiuscola che non ha lasciato scampo agli avversari.

L’Italia è scesa in campo con il sestetto titolare: Giannelli e Romanò al palleggio, Michieletto e Bottolo in banda, Russo e Gargiulo centrali, con Balaso libero. Il match è partito subito con grande intensità e sul 9-4 un parziale di cinque punti consecutivi ha lanciato gli uomini di De Giorgi. Difese efficaci, attacchi decisi e muri impenetrabili hanno portato il punteggio sul 18-9 e la chiusura del primo set con un netto 25-13.

Nel secondo set gli azzurri hanno mantenuto la stessa determinazione, allungando fino al 17-12 e poi al 21-13 grazie a giocate tecnicamente impeccabili. Percentuali alte in battuta, grande affiatamento e concentrazione costante hanno permesso di chiudere la frazione 25-18. (continua dopo la foto)

Nel terzo set l’Italia ha iniziato più lentamente ma ha ripreso in mano il match senza mai dare la possibilità al Belgio di riaprirlo. Superlativi Giannelli e Michieletto nelle ultime fasi, con l’intera squadra capace di alzare il ritmo nei momenti decisivi. Finale di gara in discesa e chiusura ancora 25-18.

Ora l’Italia è tra le prime quattro squadre al mondo e guarda con fiducia alla semifinale. Come ha detto un componente dello staff: “Siamo consapevoli del nostro valore, ma restiamo concentrati su ogni singolo punto”. Testa bassa e niente inutili proclami, dunque, ma tanta soddisfazione e tutta l’attenzione sull’obiettivo finale. Nella speranza di poter bissare il capolavoro delle ragazze.

