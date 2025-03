Il TG di Sport.it del 26 marzo 2025

Con il TG di Sport.it di oggi può ricevere le ultime news su calcio, tennis e sci alpino:

Grande fermento in casa Roma per la scelta del prossimo allenatore. Gian Piero Gasperini è in pole position per guidare i giallorossi nella prossima stagione, ma attenzione alla Juventus: qualora i bianconeri facessero un affondo decisivo per l’attuale tecnico dell’Atalanta, la Roma virerebbe su Vincenzo Montella, attuale commissario tecnico della nazionale turca.

Passando alla Juventus, un messaggio social di Teun Koopmeiners accende il dibattito e i sospetti dei tifosi juventini. “Un sacco di cose positive in questa settimana”, scrive l’olandese. Parole polemiche rivolte all’ex tecnico Thiago Motta oppure semplice riferimento ai suoi impegni con la nazionale olandese? La discussione rimane aperta.

Grandi soddisfazioni, invece, per il tennis italiano: grande impresa di Jasmine Paolini al Masters 1000 di Miami. La tennista italiana conquista la semifinale battendo nettamente la sua avversaria con il punteggio di 6-3, 6-2. Ora ad attenderla c’è una sfida prestigiosa e impegnativa contro Aryna Sabalenka.

Intanto, nel torneo maschile, anche Matteo Berrettini prosegue il suo percorso di successo a Miami. L’italiano accede ai quarti di finale sconfiggendo l’australiano Alex De Minaur con un convincente 6-4, 7-6. Per Berrettini si tratta di un ritorno ai quarti di finale di un Masters 1000, evento che non si verificava dal 2021.

Nello Sci alpino, straordinaria Federica Brignone, che conquista la Coppa di Gigante a Sun Valley. Un risultato che corona un 2025 fin qui da sogno per l’atleta italiana, protagonista assoluta della stagione invernale.