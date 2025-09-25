IL TG di Sport.it del 25 settembre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 25 settembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dal calcio e dalla Juventus che si prepara ad una profonda rivoluzione societaria e all’elezione di un nuovo presidente; poi il Monza, dove la famiglia Berlusconi lascia e cede la proprietà del club ad un fondo americano. Restiamo sempre in ambito calcio, con la Coppa Italia e la travolgente vittoria del Como contro il Sassuolo e l’Europa League con la vittoria della Roma sul campo del Nizza. Quindi il tennis, con le parole di Naldi, ex fisioterapista di Jannik Sinner coinvolto nella vicenda Clostebol. Infine il canottaggio, con il fantastico oro degli Azzurri nel 4 di coppia maschile ai mondiali.