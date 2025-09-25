Naldi torna a parlare: “Nessun rancore per Sinner, rapporti sempre buoni”

Nel giorno del debutto di Jannik Sinner all’ATP 250 di Pechino, torna a parlare Giacomo Naldi, ex fisioterapista del campione altoatesino. È trascorso più di un anno dalla separazione tra i due: da allora Sinner ha rinnovato più volte il proprio staff, affidandosi inizialmente al tandem Panichi-Badio, poi reintegrando Umberto Ferrara e infine scegliendo l’esperto fisioterapista argentino Alejandro Resnicoff, che ha iniziato a lavorare con lui proprio in Cina.

Nonostante la separazione sia stata dolorosa “umanamente e professionalmente”, Naldi ha deciso di guardare avanti. Oggi collabora con il tennista azzurro Francesco Passaro (n.139 ATP) e ha raccontato alla Gazzetta dello Sport di aver ritrovato sul circuito un’accoglienza positiva da parte di giocatori, allenatori e preparatori.

Giacomo Naldi sul 'Caso Clostebol': "Non ho mai voluto commentare quanto è successo, mi sono sempre comportato correttamente e non ho mai cercato visibilità. Con Sinner resta il rapporto umano, anche se la collaborazione si è interrotta non c'è nessun rancore" 🎙️



“Rapporti sempre buoni con Jannik”

Naldi ha sottolineato come, anche durante il procedimento che lo aveva coinvolto, i rapporti con Sinner non si siano mai incrinati:

“Non ho mai voluto commentare quanto è successo col team Sinner e continuerò a non farlo. Con Jannik i rapporti sono sempre stati buoni. Non c’è rancore, quello che è successo non si può cambiare: bisogna voltare pagina”.

Il fisioterapista ha inoltre precisato di non aver mai cercato visibilità o polemiche, e di aver mantenuto una linea di correttezza che, a suo dire, è stata apprezzata all’interno del circuito. L’incontro avuto con Sinner dopo la separazione è stato definito “cordiale e personale”, a dimostrazione che resta un rapporto umano al di là della vicenda.

NEW YORK, NEW YORK – SEPTEMBER 07: Jannik Sinner of Italy reacts against Carlos Alcaraz of Spain during their Men’s Singles Final match on Day Fifteen of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 07, 2025 in New York City. (Photo by Elsa/Getty Images)

L’accoglienza del circuito e l’incontro con Alcaraz

Durante i tornei al fianco di Passaro, Naldi ha avuto modo di ritrovare ex colleghi come Darren Cahill e Ferrara, oltre a ricevere grande cordialità da parte di tutto l’ambiente. Una menzione speciale è andata a Carlos Alcaraz, che lo ha salutato con grande disponibilità:

“Mi è venuto incontro, è stato come sempre gentilissimo. Abbiamo fatto due chiacchiere ed è una cosa che mi ha fatto un piacere immenso”.

Per Naldi si chiude così definitivamente il capitolo legato a Sinner, con la volontà di ripartire da nuove esperienze senza rimpianti e senza rancore.

