Buona la prima per Gasperini in Europa League, la Roma batte il Nizza con i gol dei difensori

Nizza-Roma 1-2, buona la prima in Europa League per Gasperini: i giallorossi vincono in Costa Azzurra con una prestazione aggressiva. È stato un primo tempo povero di occasioni quello andato in scena all’Allianz Riviera. Roma e Nizza hanno dato vita a una frazione soporifera, con pochissime azioni degne di nota.

Vinciamo la prima partita della stagione in Europa 🇪🇺



Decidono le reti di Ndicka e Mancini nella ripresa 👌#NiceRoma #UEL pic.twitter.com/Odb1x8eoSZ — AS Roma (@OfficialASRoma) September 24, 2025

L’unico lampo è arrivato da un tiro di Dovbyk, ribattuto da un difensore giallorosso e comunque destinato a non inquadrare lo specchio. Poco dopo, lo stesso ucraino non è riuscito a deviare un pallone insidioso messo in mezzo da Mancini. Lo stesso centrale giallorosso avrebbe trovato anche il gol di testa, ma la rete è stata annullata per fuorigioco.

La svolta con Pellegrini

Nella ripresa la partita cambia volto grazie all’ingresso di Lorenzo Pellegrini, subito decisivo. Il centrocampista mette in area un corner preciso al 51’ per la testa di Ndicka, che svetta su tutti e batte Diouf per l’1-0. Pochi minuti dopo, al 55’, arriva anche il raddoppio: azione ben costruita con El Aynaoui e Tsimikas, cross perfetto del greco e Mancini, con il destro, finalizza da vero attaccante.

NICE, FRANCE – SEPTEMBER 24: Lorenzo Pellegrini of AS Roma celebrates the victory after the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD1 match between OGC Nice and AS Roma at Grand Stade de Nice on September 24, 2025 in Nice, France. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Brivido finale, ma tre punti d’oro

La Roma sembra in controllo, ma un’ingenuità di Pisilli riapre la sfida: il giovane centrocampista trattiene Mendy in area e concede un rigore evitabile. Dal dischetto Moffi non sbaglia, spiazzando Svilar al 77’. Il gol ridà energia al Nizza e allo stadio, che spinge la squadra francese negli ultimi minuti. La difesa giallorossa però resiste e porta a casa un successo prezioso: tre punti fondamentali per la classifica e per la corsa europea di Gasperini.