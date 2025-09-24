Home | Con Allegri è già Super-Milan: e inizia a brillare il gioiello Nkunku

Il Super-Milan di Allegri continua a volare. In Coppa Italia, a San Siro, i rossoneri hanno travolto il Lecce con una prestazione sontuosa: tre gol, quattro pali, tante occasioni e un dominio totale in ogni zona del campo. La squadra rossonera non solo archivia il turno ma conquista applausi per il gioco espresso e per i segnali incoraggianti dopo le ultime tre vittorie in campionato.

Zille: “Nkunku? Avere un giocatore che fa un gol del genere è solo positivo per il Milan”#SempreMilan #ACMilan #Milan https://t.co/vSgGKL83Hn — PianetaMilan.it (@PianetaMilan) September 24, 2025

Protagonisti assoluti dello show rossonero Gimenez, Nkunku e Pulisic, ma è stata la prova corale del gruppo a fare la differenza. Un mix di tecnica, fisicità e personalità ha schiantato gli uomini di Di Francesco.

L’espulsione di Siebert ha certamente pesato, ma il Milan ha confermato il grande momento di forma anche con il quarto clean sheet consecutivo, dato che evidenzia la solidità difensiva e il lavoro di tutta la squadra in fase di non possesso.

Sul piano tattico Allegri ha potuto contare su un centrocampo equilibrato: Rabiot come centro del gioco, Loftus-Cheek per fisicità e inserimenti, Saelemaekers sempre più decisivo con i suoi cross dalla destra e Bartesaghi ordinato a sinistra in entrambe le fasi. Il Milan ha sviluppato il gioco in modo semplice ma preciso, andando in verticale con rapidità e dando poco respiro agli avversari.

Milan, Nkunku è l’arma in più

Davanti, ancora senza Leao, l’allenatore rossonero ha scelto il tandem Gimenez-Nkunku. Entrambi hanno risposto presente: il primo ha ritrovato il gol e il sorriso, il secondo ha entusiasmato San Siro con dinamismo, duttilità offensiva e colpi di classe. Dopo un palo clamoroso a porta vuota, l’ex Chelsea si è preso la scena procurandosi il rosso di Siebert e firmando il raddoppio con una spettacolare mezza rovesciata al volo.

Il tris di Pulisic ha blindato il risultato e lanciato un messaggio forte al Napoli in vista del big match di domenica. Con un reparto arretrato in totale sicurezza, un centrocampo in pieno controllo e un attacco capace di colpi da campione, il Milan si conferma in un momento d’oro. La notte di San Siro ha regalato spettacolo, nuovi protagonisti e un segnale chiaro a tutto il campionato: i rossoneri ci sono, eccome.

Leggi anche: