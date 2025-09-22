Milan, come sta veramente Leao? La risposta di Allegri preoccupa un po’

Il Milan sta attraversando un periodo positivo nonostante l’assenza di Rafael Leao. Dopo le vittorie convincenti contro Lecce, Bologna e Udinese, la squadra sembra aver ritrovato fiducia e continuità. I rossoneri stanno mostrando equilibrio e concretezza, elementi che erano mancati nell’esordio con la Cremonese corsara a San Siro.

Io continuo a ripetere che Leao probabilmente tornerà dopo la sosta, oppure ha semplicemente finito la stagione https://t.co/hKyDKrPHk7 — er_bennet_ Cardinale devi vendere #CardinaleOut (@Bennetacm) September 22, 2025

La sfida di Coppa Italia contro il Lecce rappresenta ora un passaggio importante per confermare il trend positivo. Allegri dovrà osservare ancora una volta la gara dalla tribuna, perché deve scontare la seconda giornata di squalifica ereditata dal periodo alla Juventus. La partita, in programma domani sera alle 21 e trasmessa su Canale 5, darà altre risposte sulla condizione del Milan.

“Domani sarà una competizione diversa dal campionato, è una gara da dentro e fuori. Non ci sono nemmeno i supplementari, quindi non dobbiamo arrivare ai rigori che sono una lotteria. Vincere non è mai facile, dovremo avere il giusto approccio”, ha spiegato il tecnico ai microfoni di SportMediaset.

Allegri ha ammesso che guardare la partita dalla tribuna è un’esperienza differente: “Quando non segui la partita dalla panchina la vivi in maniera diversa. Speriamo che sia l’ultima volta, perché non posso permettermelo più”.

Il tecnico rossonero ha lasciato intendere che darà spazio a giocatori con meno minuti disputati, ma dovrà fare ancora i conti con l’assenza di Leao. “Nkunku sta meglio, potrebbe anche partire dall’inizio. Domani è un’occasione per vedere chi ha giocato meno, ma è un’occasione per andare avanti e passare il turno. Il rientro di Leao non sarà assolutamente domani. Lo valuteremo giovedì e venerdì e poi decideremo se potrà essere o meno a disposizione per il Napoli”, ha aggiunto Allegri.

Il Milan arriva a questo appuntamento con entusiasmo e fiducia, consapevole che la Coppa Italia può essere un banco di prova importante per misurare la profondità e la solidità del gruppo in attesa del ritorno del suo giocatore più rappresentativo.

