Pulisic show, doppietta e assist per Fofana: il Milan domina l'Udinese e centra la terza vittoria

Udinese-Milan 0-3. I rossoneri calano il tris di vittorie consecutive in campionato e lo fanno con un risultato netto al “Friuli”, trascinati da un incontenibile Christian Pulisic. L’americano è stato il protagonista assoluto con due gol e un assist per Fofana, regalando ai rossoneri tre punti che consolidano l’avvio positivo di stagione.

Primo tempo: Pulisic rompe l’equilibrio

Nella prima frazione i rossoneri hanno imposto un predominio territoriale costante, pur senza creare molte occasioni nitide. La chance più importante capita a Gimenez, che a tu per tu con Sava si fa ipnotizzare dal portiere friulano.

Al 40’ però il match si sblocca: sugli sviluppi di un’azione insistita, Pulisic allarga per Estupinan, il cui cross trova la deviazione di Kristensen. Sava respinge ma il pallone resta lì, e Pulisic è il più lesto a ribadire in rete per l’1-0.

Ripresa a tinte rossonere: Fofana e ancora Pulisic

L’avvio di secondo tempo è devastante per l’Udinese. Dopo appena un minuto, Pulisic recupera un pallone prezioso e avvia l’azione: Doveri concede il vantaggio, la sfera arriva a Fofana che controlla e scarica un destro potente sul primo palo per il 2-0.

Al 53’ arriva anche il tris: perfetta ripartenza del Milan, con Rabiot che serve Pulisic. L’americano non sbaglia e, con il sinistro, batte ancora Sava firmando la sua doppietta personale e mettendo in ghiaccio la partita.

Milan vicino al poker

Con il doppio svantaggio, l’Udinese si sbilancia e lascia ampi spazi al contropiede rossonero. All’80’ Saelemaekers va vicino al 4-0, ma trova l’opposizione di Sava. Poco dopo è Estupinan a sfiorare il gol con una conclusione dal limite che esce di pochi centimetri.

Nel recupero, al 92’, occasione anche per Rabiot, che si inserisce senza palla e calcia di sinistro: la sfera attraversa tutta l’area ma nessun compagno riesce a deviarla in porta. È l’ultima emozione di un match a senso unico.

Terzo successo di fila per i rossoneri

Con questa vittoria il Milan conferma il suo momento di forma e si porta a quota nove punti in classifica. Serata da incorniciare per Pulisic, che con due reti e un assist si conferma uomo decisivo di questo avvio di stagione. L’Udinese, invece, dovrà ripartire dalle poche note positive mostrate e cercare risposte nel prossimo turno.

