Napoli, brutta tegola per Conte: arrivano i risultati degli esami di Buongiorno

Brutta tegola per il Napoli di Antonio Conte: sono arrivati i risultati degli esami a cui si è sottoposto Alessandro Buongiorno. Il difensore azzurro si era infortunato durante la partita di campionato contro il Pisa e gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il centrale ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma non tornerà in campo prima di trenta giorni.

Buongiorno col Napoli si è scoperto fragile: ha già saltato 17 partite su 42



L'anno scorso il centrale ha saltato 16 partite su 38, avendone giocate solo 22. Quest'anno ha saltato Sassuolo e una comparsata col Cagliari. Col Torino non era così fragilehttps://t.co/th91Wxf1G7 — il Napolista (@napolista) September 24, 2025

Il club partenopeo ha comunicato la notizia attraverso una nota ufficiale: “Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

L’assenza di Buongiorno costringerà il Napoli a ridisegnare la difesa in vista dei prossimi impegni. Il giocatore salterà le sfide di campionato contro Milan e Genoa, oltre alla gara di Champions League con lo Sporting. Il suo rientro potrebbe avvenire dopo la pausa per le nazionali o in occasione della successiva sfida europea contro il PSV Eindhoven.

Nel frattempo gli azzurri hanno ripreso gli allenamenti dopo un giorno di riposo: lavoro in palestra e poi seduta tecnica sul campo per preparare il match di domenica sera alle 20.45 a San Siro contro il Milan. Conte dovrà quindi fare affidamento su altre soluzioni difensive per fronteggiare un calendario fitto di impegni.

