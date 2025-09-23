Home | Napoli, Conte frena gli entusiasmi: “Bisogna migliorare, e il mercato non è stato poi così importante”

Antonio Conte non si nasconde dopo il quarto successo consecutivo del Napoli, ma nello stesso minimizza e getta acqua ghiacciata sugli eccessivi entusiasmi. Nel post gara con il Pisa, il tecnico ha parlato di molti argomenti, e ha evidenziato le difficoltà del campionato e la necessità di crescere per il suo Napoli, perché le avversarie sono agguerrite. Non solo: il tecnico salentino ha voluto fare alcune precisazioni sul mercato della società. Un modo per alleggerire le aspettative.

Antonio Conte e la frecciatina alle altre big🏹



L’allenatore del Napoli è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Napoli-Pisa facendo il punto su questo inizio di stagione: “Sto guardando il nostro percorso.”🗣️#Milan #Conte #SpazioMilan pic.twitter.com/GCg5SY83tM — Spazio_Milan (@MilanSpazio) September 22, 2025

“Non è mai facile vincere”, ha detto Conte. “Oggi abbiamo giocato contro una squadra ostica, per cui avevo messo in guardia i ragazzi. Non era una partita semplice, perché quando fai la partita e hai giocatori forti di gamba può diventare un problema. Sicuramente c’è soddisfazione per aver iniziato con 4 vittorie, non è mai facile per nessuno, in un campionato molto equilibrato, con 6-7 squadre di ottimo livello“. (continua dopo la foto)

Conte ha poi sottolineato il percorso di crescita dei suoi giocatori, puntando l’attenzione su Lucca: “L’ho abbracciato perché sta lavorando tanto, come gli altri”. E qui è arrivato il chiarimento tipicamente contiano su un mercato che i più hanno giudicato come il migliore e il più importante fra quelli delle squadre di vertice.

“Noi, a differenza di altre squadre, non abbiamo una rosa rodata per fare tre competizioni“, ha affermato il Mister azzurro, cogliendo tutti di sorpresa con questo riferimento al doppio impegno campionato-Champions. “Abbiamo riempito la squadra con giocatori che arrivano da realtà diverse e si trovano a giocare con lo Scudetto sulla maglia“.

“Lo Scudetto pesa“, ha spiegato Conte riferendosi a quello appena conquistato e alle aspettative su un bis, visto che il Napoli è indicato dagli esperti come il grande favorito per la vittoria finale, “è come un macigno a livello di aspettative. Alcuni di loro devono ancora crescere e salire di livello, solo che non c’è tempo e l’esperienza si fa giocando“.

Il tecnico ha voluto chiarire anche un altro aspetto del mercato estivo: “I 150 milioni spesi vanno divisi su 9 giocatori che fa una media di 10/15 milioni. I calciatori importanti hanno altri costi. Per questo predico calma: per noi sarà l’anno più difficile in assoluto“. (continua dopo la foto)

In queste affermazioni c’è tutto Antonio Conte: sempre pronto a mitigare eccessivi entusiasmi e aspettative, in modo da alleggerire la pressione sulla squadra. Certo, fa un po’ impressione sentire certe affermazioni quando alla sua corte sono arrivati giocatori del calibro di De Bruyne (a parametro zero), Hojlund, Lang, Lucca e Beukema, gli ultimi due già ben rodati nel campionato italiano. Ma il Mister dei partenopei è fatto così, e ormai lo conosciamo.

La riflessione di Conte, poi, allarga il discorso anche alla competitività in Europa: “Ecco, noi abbiamo messo in rosa tanti calciatori ma il grande mercato è un’altra cosa. Serve pazienza, accettare anche l’errore, ma rispetto a squadre che fanno sistematicamente l’Europa non siamo ancora rodati. Ecco perché giocare ogni 3-4 giorni comporta delle difficoltà, servono tempo e pazienza”.

