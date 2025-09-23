Il TG di Sport.it del 23 settembre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 23 settembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dal calcio e dalla Juventus, con il momento difficile del centrocampo e in particolare di Koopmeiners; poi ancora calcio con Gigio Donnarumma che ha vinto il riconoscimento come miglior portiere dell’anno, con un retroscena. Restiamo sul calcio con le difficoltà difensive dell’Inter di Chivu e con il Napoli capolista, con Antonio Conte che invita però a non eccedere negli entusiasmi. Chiudiamo con il tennis e con Jannik Sinner che riparte la corsa al n° 1 del ranking ATP da Pechino.