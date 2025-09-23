Pallone d’oro, Donnarumma ritira il premio: ma c’è un silenzio che pesa

Gigio Donnarumma, sfumato il sogno di essere il secondo portiere della storia a vincere il pallone d’oro, si è potuto consolare con il premio come miglior portiere. Che non ha lo stesso valore, ma è comunque un riconoscimento importante. Ma sul palco della premiazione l’estremo difensore azzurro si è tolto un sassolino dalla scarpa… ma non con le parole: con il silenzio.

Gianluigi Donnarumma vince il 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐨 𝐘𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧 come Miglior Portiere 2024-2025 🧤



🇮🇹 Il numero 1 azzurro si classifica anche al 9° posto nella classifica generale del Pallone d’Oro



Complimenti Gigio! 💙#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/gS8e04GaTv — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) September 22, 2025

Intanto, immaginate un olandese e un campano a Parigi che si salutano in dialetto milanese. Fa sorridere, ma è quanto accaduto alla cerimonia del Pallone d’oro 2025, dove Ruud Gullit e Gigio hanno dato vita a un siparietto che ha strappato sorrisi e applausi.

Nel momento in cui il portiere del Manchester City e della Nazionale italiana è salito sul palco per ritirare il “Trofeo Yashin“, riservato al miglior portiere dell’anno, l’ex attaccante rossonero lo ha accolto con un “Ciao bel fieu”, espressione milanese che significa “ciao bel ragazzo”. (continua dopo la foto)

Tra il pubblico, anche Fabio Capello e Gigi Buffon hanno sorriso divertiti alla scena. Donnarumma ha preceduto nella classifica Alisson del Liverpool, l’interista Yann Sommer, Courtois del Real Madrid, Bounou dell’Al-Hilal, Raya dell’Arsenal, Oblak dell’Atletico Madrid, Emiliano Martinez dell’Aston Villa, il suo successore al Psg Lucas Chevalier e Selz del Nottingham Forest.

Le risate hanno lasciato spazio alla… stoccata silenziosa nel momento del discorso. Donnarumma, infatti, ha ringraziato l’ex squadra Psg, la sua famiglia e il Manchester City, ma non ha citato nemmeno per un istante il suo allenatore Luis Enrique. Che dopo un’annata eccezionale gli ha preferito Chevalier (per ora con esiti infausti, peraltro). (continua dopo la foto)

“Grazie a tutti”, ha esclamato Gigio, “sono onorato di questo premio. Sono davvero soddisfatto delle mie prestazioni nell’ultima stagione e grazie alla mia ex squadra abbiamo centrato traguardi incredibili. Ora sono concentrato sulla mia nuova avventura e ringrazio il City per aver puntato su di me. Spero di vincere tanti trofei insieme. Ringrazio anche la mia famiglia, mia moglie e il mio piccolo bambino”, ha dichiarato. Per Luis Enrique, nemmeno una parola.

Dal canto suo, il presidente del Psg Nasser Al Khelaifi, dopo aver ritirato il premio dedicato alla migliore squadra dell’anno, ha rivolto un messaggio diretto al portiere, ringraziandolo per quanto fatto a Parigi e augurandogli il meglio per il futuro della sua carriera.

Leggi anche: