Napoli, quarta vittoria consecutiva in Serie A: battuto il Pisa 3-2 al Maradona

Il Napoli di Antonio Conte non sbaglia in campionato: arriva la quarta vittoria su quattro partite di Serie A, stavolta contro un Pisa combattivo che ha reso la vita difficile agli azzurri. Al Maradona finisce 3-2 con le reti di Gilmour, Spinazzola e Lucca, mentre per i toscani hanno segnato Nzola su rigore e Lorran. Conte può festeggiare il percorso netto in Serie A, mentre Gilardino può essere soddisfatto della prestazione della sua squadra.
⏹️ Full time: #NapoliPisa 3-2— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 22, 2025
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/5ml3o6AGg3
Emozioni da VAR
La gara inizia con il Napoli a fare la partita e il Pisa pronto a ripartire. La prima svolta sembra arrivare al VAR, con l’arbitro Crezzini richiamato a rivedere un contatto in area su Leris: dopo il check, nessun rigore concesso.
Al 28’ Elmas insacca su respinta di Semper, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Hojlund. Poco dopo, al 39’, il Napoli passa: Spinazzola scappa sulla fascia e serve al centro Gilmour, che batte Semper con un tiro deviato. È il suo primo gol in maglia azzurra.
Nzola su rigore firma l’1-1, Spinazzola pesca il jolly
Nella ripresa, dopo i cambi di Conte (dentro Lobotka e Anguissa), il Pisa trova il pari: rigore trasformato da Nzola per un fallo di mano di Beukema. Episodio discusso, ma Crezzini indica il dischetto e l’attaccante non sbaglia davanti a Meret.
Il Napoli reagisce e torna a premere. Gli spazi sono chiusi, allora serve la giocata da fuori: al 68’ Spinazzola trova un destro perfetto dalla distanza e riporta avanti i campioni d’Italia.
La prima volta di Lucca, poi Lorran accorcia: finale al cardiopalma per Conte
Nel finale Conte si affida a Lucca, alla ricerca di riscatto dopo tre panchine. Il centravanti risponde presente: gran duello fisico in area e destro potente che vale il primo gol in azzurro e il 3-1.
Il Pisa non molla e al 90’ approfitta di un errore di Di Lorenzo: Lorran accorcia le distanze e tiene aperta la partita fino al recupero. Il Napoli però resiste e porta a casa il successo.
Nota dolente, il nuovo stop di Buongiorno, uscito per infortunio. Alla fine, però, al Maradona prevale la festa: Conte resta a punteggio pieno in Serie A.