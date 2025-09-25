Il Como di Fabregas vola anche in Coppa Italia: secco 3-0 al Sassuolo e ottavi di finale conquistati

Como-Sassuolo 3-0. Il Como si prende con autorità il pass per gli ottavi di Coppa Italia, dove affronterà la Fiorentina di Pioli in una sfida che riproporrà il duello con Fabregas. Al “Sinigaglia” i lariani hanno dominato un Sassuolo irriconoscibile, punito già dopo 92 secondi: un retropassaggio sbagliato di Pieragnolo ha spalancato la porta a Jesus Rodriguez, libero di siglare l’1-0.

We’re going to the next round! ⏹️ pic.twitter.com/1fBSDqlBWB — Como1907 (@Como_1907) September 24, 2025

La squadra di Fabregas, schierata con ben nove cambi rispetto al campionato, ha mostrato intensità e qualità, trovando il raddoppio al 25’ con Douvikas, autore di un colpo di testa preciso che ha piegato Turati. La pressione alta del Como ha soffocato ogni iniziativa neroverde e il tris, ancora di Jesus Rodriguez prima dell’intervallo, ha blindato la gara già nei primi 45 minuti.

Secondo tempo di gestione

Nella ripresa Fabregas ha dato spazio a nuovi innesti come Kuhn, Morata e Vojvoda, mantenendo comunque alta la concentrazione. Il Sassuolo ha avuto un’unica vera occasione con Boloca, fermato da una parata spettacolare di Butez che ha salvato il clean sheet. I cambi di Grosso – tra cui Moro, Pierini e Walukiewicz – non hanno inciso, lasciando i neroverdi in balia di un Como in pieno controllo.

COMO, ITALY – SEPTEMBER 24: Lorenzo Bonsignori of Como competes for the ball with Edoardo Iannoni of Sassuolo during the Coppa Italia match between Como and Sassuolo at Giuseppe Sinigaglia Stadium on September 24, 2025 in Como, Italy. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

Festa lariana e delusione neroverde

Nel finale, spazio anche alla prima volta tra i grandi per il giovane Bonsignori, classe 2007, subentrato per assaporare la ribalta della Coppa Italia. Il triplice fischio ha sancito un 3-0 netto e meritato, con il Como in piena fiducia e il Sassuolo rimandato con un pesante insufficiente. Ora per i lariani si profila una sfida di grande fascino contro la Fiorentina, con la possibilità di continuare a sognare.

