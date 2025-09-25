Il Como di Fabregas vola anche in Coppa Italia: secco 3-0 al Sassuolo e ottavi di finale conquistati

Como-Sassuolo 3-0. Il Como si prende con autorità il pass per gli ottavi di Coppa Italia, dove affronterà la Fiorentina di Pioli in una sfida che riproporrà il duello con Fabregas. Al “Sinigaglia” i lariani hanno dominato un Sassuolo irriconoscibile, punito già dopo 92 secondi: un retropassaggio sbagliato di Pieragnolo ha spalancato la porta a Jesus Rodriguez, libero di siglare l’1-0.
We’re going to the next round! ⏹️ pic.twitter.com/1fBSDqlBWB— Como1907 (@Como_1907) September 24, 2025
La squadra di Fabregas, schierata con ben nove cambi rispetto al campionato, ha mostrato intensità e qualità, trovando il raddoppio al 25’ con Douvikas, autore di un colpo di testa preciso che ha piegato Turati. La pressione alta del Como ha soffocato ogni iniziativa neroverde e il tris, ancora di Jesus Rodriguez prima dell’intervallo, ha blindato la gara già nei primi 45 minuti.
Secondo tempo di gestione
Nella ripresa Fabregas ha dato spazio a nuovi innesti come Kuhn, Morata e Vojvoda, mantenendo comunque alta la concentrazione. Il Sassuolo ha avuto un’unica vera occasione con Boloca, fermato da una parata spettacolare di Butez che ha salvato il clean sheet. I cambi di Grosso – tra cui Moro, Pierini e Walukiewicz – non hanno inciso, lasciando i neroverdi in balia di un Como in pieno controllo.
Festa lariana e delusione neroverde
Nel finale, spazio anche alla prima volta tra i grandi per il giovane Bonsignori, classe 2007, subentrato per assaporare la ribalta della Coppa Italia. Il triplice fischio ha sancito un 3-0 netto e meritato, con il Como in piena fiducia e il Sassuolo rimandato con un pesante insufficiente. Ora per i lariani si profila una sfida di grande fascino contro la Fiorentina, con la possibilità di continuare a sognare.
Leggi anche:
- Buona la prima per Gasperini in Europa League, la Roma batte il Nizza con i gol dei difensori
- Il Venezia vince il derby “infinito” con Verona: stop per il nubifragio, finisce ai rigori
- Con Allegri è già Super-Milan: e inizia a brillare il gioiello Nkunku