La Juventus si prepara a una nuova svolta societaria. Dopo anni segnati da risultati altalenanti, vicende giudiziarie e cambi dirigenziali, John Elkann ha deciso di rilanciare con decisione. Da novembre, Damien Comolli assumerà ufficialmente il ruolo di amministratore delegato con pieni poteri gestionali, dopo essere già stato protagonista nel mercato estivo. L’ex presidente del Tolosa sarà il perno attorno a cui ruoterà il nuovo corso bianconero, sia tecnico che manageriale.

I nomi per la presidenza

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Elkann sta valutando anche un possibile cambio alla presidenza. L’attuale numero uno Gianluca Ferrero gode ancora della fiducia della proprietà, ma la dirigenza guarda a un profilo con maggiore peso internazionale. Tra le ipotesi ci sono grandi ex come Alessandro Del Piero e Michel Platini, un dirigente francese o una figura sul modello di Jean-Claude Blanc, manager competente e slegato dal recente passato juventino. L’obiettivo resta quello di rendere la società autosostenibile, dopo i 700 milioni investiti da Exor negli ultimi 14 anni.

NEW YORK, NY – JUNE 22: FIFA Legend Alessandro Del Piero with the FIFA World Cup Trophy during Fanatics Fest 2025 at The Javits Center on June 22, 2025 in New York City, New York. (Photo by Ira L. Black – FIFA/FIFA via Getty Images)

Bilancio e nuovo CdA

Parallelamente, il Consiglio di Amministrazione si prepara ad approvare un bilancio in perdita, ma con un rosso molto più contenuto rispetto ai -199 milioni della scorsa stagione. Le stime parlano di un passivo compreso tra i 40 e i 50 milioni. Inoltre, il CdA passerà da 5 a 11 membri, con l’ingresso di Giorgio Chiellini, sempre più destinato a giocare un ruolo centrale nel futuro societario bianconero.

