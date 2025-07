Il TG di Sport.it del 22 luglio 2025

Calcio, tennis e ciclismo. Ecco le notizie sportive della giornata di oggi:

La Juventus cerca equilibrio e solidità. Ipotesi scambio Alberto Costa-Joao Mario con il Porto.

In casa Inter continua il pressing per Lookman. L’offerta interista è ferma a 40 milioni mentre l’Atalanta ne chiede 50.

A Roma è vicino l’arrivo di Daniele Ghilardi dal Verona per 12 milioni. Intanto si attende solo il via libera per Wesley del Flamengo.

Nel mondo del tennis, la rivalità tra Alcaraz e Sinner continua ad accendere il circuito mondiale, con gli US Open che potrebbero scrivere un nuovo capitolo di questa storia.

Chiudiamo con il ciclismo, e con il Tour de France che si trasforma in una gara ad eliminazione, mentre Pogacar continua a dominare.