Tour de France, spettacolo sulle montagne: fra attacchi e fughe, cos’è successo oggi

Valentin Paret-Peintre firma l’impresa sul Mont Ventoux, simbolo del Tour de France, in una sedicesima tappa epica, tra emozioni e attacchi continui. Il francese, con uno scatto nel finale, ha preceduto Ben Healy, terzo Buitrago e quarto Van Wilder. Dietro, a chiudere la top 5, il duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, entrambi protagonisti di uno scontro entusiasmante nella parte finale dell’ascesa.

Tour de France 2025 Jonas Vingegaard cade dopo il traguardo a causa di un fotografo: Non so cosa stesse facendo: https://t.co/lYT5k0BdBu — SpazioCiclismo (@SpazioCiclismo) July 22, 2025

La Grande Boucle ha ripreso dopo il giorno di riposo con una tappa storica, orfana di Van der Poel, costretto al ritiro per una polmonite. L’arrivo sul Ventoux ha acceso le polveri: Pogacar, che continua a indossare la maglia gialla, ha risposto a ogni attacco del rivale danese. Insomma, la sfida Pogacar-Vingegaard registra una continua escalation, ma lo sloveno è una roccia.

Nella tappa odierna, a 12 km dalla vetta lo spagnolo Enric Mas ha provato a scappare da solo. Il gruppo di Pogacar e Vingegaard era lontano più di cinque minuti, ma ai -4 km il duo ha raggiunto Campenaerts, iniziando un confronto diretto.

Vingegaard ha accelerato per tre volte, cercando di scrollarsi di dosso il rivale, ma Pogacar ha risposto con lucidità e forza, restando sempre incollato alla ruota del danese.

A 700 metri dal traguardo, mentre i due si controllavano, Paret-Peintre ha piazzato la zampata, staccando Healy e andando a prendersi una vittoria memorabile. (continua dopo la foto)

Slovenian Tadej Pogacar of UAE Team Emirates pictured in action during stage 13 of the 2025 Tour de France cycling race, an 11km individual time trial from Loudenvielle to Peyragudes, on Friday 18 July 2025 in France. The 112th edition of the Tour de France starts on Saturday 5 July in Lille, France, and will finish in Paris, France on the 27th of July. BELGA PHOTO DIRK WAEM (Photo by DIRK WAEM / BELGA MAG / Belga via AFP)

La tappa ha confermato il dominio di Pogacar, che mantiene la leadership con oltre 4 minuti di vantaggio su Vingegaard nella generale, ma ha certificato anche il ritorno del danese a livelli altissimi, dopo settimane di incertezza.

Sul Mont Ventoux, tra folla immensa e suggestioni storiche, il Tour è tornato a essere epico. La lotta per la maglia gialla, però, sembra ormai segnata dalle eccezionali prestazioni di Pogacar, che quando non domina controlla. Poi nello sport non si sa mai, ma lo sloveno sembra essere a un passo dal successo finale.

