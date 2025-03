Il Tg di Sport.it del 21 marzo 2025

Scopri le notizie sportive di oggi nel nostro TG:

Gianluigi Donnarumma torna a San Siro, lo stadio che lo ha visto crescere, e non nasconde l’emozione per questo ritorno speciale. Il portiere azzurro, attualmente al PSG, ha inoltre lasciato aperta la porta a un possibile trasferimento all’Inter, scatenando subito molte discussioni sul mercato.

Serata difficile, invece, per la Nazionale di Luciano Spalletti, sconfitta dalla Germania nella sfida di andata dei quarti di finale di Nations League. Domenica a Dortmund sarà necessaria una vera e propria impresa per ribaltare il risultato e proseguire il cammino in questa competizione.

Nel mondo del tennis, proseguono le polemiche intorno al caso Sinner, ulteriormente alimentate dalle nuove accuse lanciate dalla PTPA, l’associazione fondata da Novak Djokovic per tutelare i diritti dei tennisti professionisti. L’organizzazione ha criticato apertamente la gestione del caso, intensificando il dibattito sulla governance del tennis mondiale.

In Formula 1, invece, grande giornata per Lewis Hamilton che conquista la pole position nel Gran Premio di Cina, dimostrando ancora una volta il suo valore. Buona prestazione anche per Charles Leclerc, autore di un tempo molto promettente che fa ben sperare in vista della gara sprint di sabato mattina.

Tante soddisfazioni anche nell’atletica grazie ad Andy Diaz che conquista la medaglia d’oro nel salto triplo ai mondiali indoor. Diaz stabilisce anche il nuovo record italiano della specialità, regalando un altro importante successo all’atletica azzurra.