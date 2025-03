Atletica, ai mondiali di Nanchino l’Italia vola sull’oro: Andy Diaz, salto triplo da record

Andy Diaz ha scritto la storia ai Mondiali indoor di atletica a Nanchino, in Cina, conquistando la medaglia d’oro nel salto triplo con una prova da fuoriclasse assoluto. Il campione azzurro, nato a L’Avana ma ormai simbolo dell’Italia, ha siglato un incredibile 17,80 metri, stabilendo il nuovo record italiano e lasciando gli avversari a distanza siderale.

Passionaccia atletica leggera, 4 ore fa il triplista italiano Andy Diaz ha fatto un capolavoro vincendo la medaglia d’oro ai campionati mondiali indoor di Nanchino con un favoloso record italiano di 17,80 pic.twitter.com/8NSjTjCR1a — vincenzo compagnone (@vincenzo5151) March 21, 2025

La sua superiorità è stata evidente fin dal primo salto: una rincorsa perfetta, uno stacco esplosivo e una tecnica impeccabile hanno prodotto una misura che ha praticamente chiuso la gara in partenza. Nessuno ha potuto avvicinarsi a quel risultato, con il cinese Yaming Zhu secondo con 17,33 e il brasiliano Dos Santos terzo con 17,22.

L’oro di Diaz non è solo la dimostrazione di un talento straordinario, ma rappresenta anche la miglior prestazione mondiale stagionale. Dopo il titolo europeo indoor conquistato ad Apeldoorn due settimane fa, l’azzurro ha confermato di essere il padrone assoluto della specialità.

Andy Diaz, un salto da leggenda: oro e miglior misura dell’anno

L’atleta allenato da Fabrizio Donato ha lasciato il segno in un modo che raramente si è visto nella disciplina: ha effettuato un solo salto valido, poi ha rinunciato agli altri tentativi, consapevole che nessuno avrebbe potuto impensierirlo. Una prova di forza che ricorda i grandissimi della storia del triplo.

Con la vittoria di Diaz, l’Italia si trova già in cima al medagliere di questi Mondiali indoor. A fine gara, il campione non ha nascosto l’entusiasmo: “Mi piace mantenere la parola, avevo detto che avrei vinto e l’ho fatto. Parigi ha aperto il rubinetto“, ha dichiarato, riferendosi al bronzo olimpico della scorsa estate.

“Poi è arrivato l’oro di Apeldoorn e adesso l’oro ai Mondiali in Cina. I risultati parlano da soli, ci vediamo ai Mondiali di Tokyo in estate. La maglia azzurra mi porta fortuna, è il mio colore preferito. I 18 metri? È l’altra parola che devo mantenere. Ci stiamo lavorando, manca sempre meno…”. L’Italia può sognare in grande con Andy Diaz, il nuovo re del salto triplo mondiale.

