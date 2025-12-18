Le principali notizie sportive di oggi, 18 dicembre 2025, nel TG di Sport.it. Apriamo con il calciomercato e con il Milan che punta Fullkrug per rinforzare l’attacco. Poi parliamo di calcio estero, con la vittoria del PSG nella Supercoppa internazionale ai rigori contro il Flamengo. Torniamo poi al Milan, con la prima convocazione in squadra maggiore per Maximilian Ibrahimovic per la semifinale di Supercoppa Italiana che i rossoneri si giocheranno col Napoli. Infine il tennis, con la separazione improvvisa tra Carlos Alcaraz e lo storico coach Ferrero.
Il TG di Sport.it del 18 dicembre 2025
Rocco Placanica 18 Dicembre 2025