Supercoppa Italiana, Allegri sorprende: convocato Maximilian Ibrahimovic per Napoli-Milan

Il cognome sulla distinta basta da solo a evocare ricordi e suggestioni tra i tifosi rossoneri presenti a Riad e davanti alla tv. Nella notte che mette in palio la Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, Massimiliano Allegri ha deciso di giocarsi una carta dal forte valore simbolico: Maximilian Ibrahimovic.

Il figlio primogenito di Zlatan Ibrahimovic, classe 2006, è stato infatti inserito nella lista dei convocati e siederà in panchina nella semifinale, alla sua prima chiamata ufficiale con la prima squadra. Un debutto che arriva non in un’amichevole, ma in una gara che può assegnare un trofeo, sotto gli occhi del padre Zlatan, oggi Senior Advisor di RedBird, atteso in tribuna.

Chi è Maximilian Ibrahimovic

La scelta di Allegri nasce da una combinazione di necessità numerica e meritocrazia. Con Santiago Gimenez ancora indisponibile e un Rafael Leao non al meglio dopo il recente infortunio, l’attacco rossonero aveva bisogno di soluzioni aggiuntive.

Da qui la decisione di pescare dal Milan Futuro, la seconda squadra rossonera impegnata in Serie D, premiando il rendimento di Maximilian Ibrahimovic. Sotto la guida di Massimo Oddo, il giovane esterno sinistro ha collezionato 15 presenze, con 4 gol e 2 assist in oltre 800 minuti complessivi. Numeri che raccontano una crescita costante e che gli hanno aperto le porte della spedizione in Arabia Saudita.

Insieme a lui, Allegri ha convocato anche altri giovani della cantera rossonera come Borsani, Dutu e Sala, a conferma della volontà di valorizzare il lavoro del settore giovanile.

Un debutto dal forte valore simbolico

Per lo stesso Allegri, la convocazione di Maximilian rappresenta un riconoscimento per l’impegno e la continuità mostrati dal ragazzo, già coinvolto in passato negli allenamenti della prima squadra. Un percorso che lo aveva portato anche a condividere il campo con il padre, quando Zlatan Ibrahimovic era ancora in attività.

Se questa sera dovesse arrivare l’esordio, anche solo per pochi minuti, si aprirebbe una nuova pagina di storia rossonera: un altro Ibrahimovic con la maglia del Milan, a distanza di quasi due anni dal 18 marzo 2023, data dell’ultima apparizione ufficiale di Zlatan con il Diavolo.

