Supercoppa Italiana 2025, Napoli-Milan apre la Final Four di Riad

A Riad si alza il sipario sulla Supercoppa Italiana 2025 e i riflettori sono tutti puntati sulla prima semifinale tra Napoli e Milan, in programma stasera alle 20 (ora italiana). La sfida tra gli uomini di Antonio Conte e quelli di Massimiliano Allegri promette spettacolo e tensione, con in palio un posto nella finale contro la vincente di Bologna-Inter e la possibilità di conquistare il primo trofeo stagionale.

Milan a caccia del bis, Napoli in cerca di riscatto

Il Milan arriva in Arabia Saudita dopo il pareggio di San Siro contro il Sassuolo, con l’obiettivo di rimettersi subito in carreggiata e provare a difendere il titolo conquistato nella passata edizione proprio a Riad. I rossoneri vogliono lanciare un segnale forte anche in ottica campionato, confermando solidità e ambizioni.

Situazione diversa per il Napoli, reduce dalle sconfitte contro Benfica e Udinese. Nella moderna cornice dell’Al-Awwal Park Stadium, gli azzurri cercano il riscatto dopo il ko in campionato contro il Milan e puntano a invertire la rotta lontano dal Maradona, tornando competitivi anche sul piano dei risultati.

Numeri e precedenti della sfida

Accantonata momentaneamente la lotta scudetto, la semifinale di Supercoppa rappresenta il 179° confronto ufficiale tra Milan e Napoli. Il bilancio storico sorride ai rossoneri, avanti con 71 vittorie contro le 53 degli azzurri.

Interessante anche il duello in panchina: Massimiliano Allegri è in svantaggio nel confronto diretto con Antonio Conte, che ha vinto cinque dei nove scontri tra i due tecnici. Un dato che aggiunge ulteriore pepe a una sfida già carica di significati.

Napoli-Milan, le ultime sulle formazioni

Entrambi gli allenatori devono fare i conti con assenze pesanti e alcuni ballottaggi chiave.

In casa Milan, Allegri dovrà rinunciare a Gimenez e Gabbia e con ogni probabilità anche a Leao, destinato al massimo alla panchina. In attacco dovrebbe esserci spazio per Nkunku al fianco di Pulisic, mentre in difesa è attesa una chance per De Winter. A centrocampo resta aperto il dubbio tra Fofana e Loftus-Cheek.

Sul fronte Napoli, Conte deve rinunciare ai lungodegenti De Bruyne e Anguissa, ma recupera Lobotka in cabina di regia. Sulle corsie dovrebbero agire Politano e Spinazzola, mentre in attacco Hojlund dovrebbe essere supportato da Neres e da uno tra Elmas e Lang. Lukaku, rientrato in gruppo, scalpita per tornare in campo anche solo per uno spezzone.

Probabili formazioni e arbitraggio

Napoli (3-4-2-1):

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund.

Allenatore: Antonio Conte

Milan (3-5-2):

Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Arbitro: Zufferli

