Inter, allenamento ad Appiano e partenza per Riad: Supercoppa nel mirino

L’Inter si prepara alla Supercoppa con un programma serrato. Stamattina la squadra ha svolto l’ultimo allenamento ad Appiano Gentile prima della partenza per Riad, prevista nel pomeriggio. La semifinale contro il Bologna, trasmessa in esclusiva su Italia1, è in programma venerdì alle 22 locali (20 italiane). Rispetto alla passata stagione, quando Simone Inzaghi aveva preferito anticipare il volo di tre giorni, quest’anno il gruppo nerazzurro parte più vicino all’esordio.

Tra i convocati per il viaggio ci saranno anche Matteo Darmian e Hakan Calhanoglu, che ieri hanno svolto lavoro differenziato. Nessuno dei due sarà disponibile per la semifinale, ma potrebbero rivelarsi utili in caso di finale. Il turco, motore del centrocampo nerazzurro, aveva lasciato il campo contro il Liverpool, facendo temere un lungo stop. Gli esami hanno però rassicurato: nessuna lesione. Per il tecnico Chivu è difficile rischiarlo, considerando l’ottimo stato di forma di Piotr Zielinski.

Diverso il quadro per Darmian, alle prese con la lesione al soleo che lo tiene ai box dal 30 settembre. Il difensore italiano viaggerà soprattutto per sopperire all’assenza di Denzel Dumfries, operato alla caviglia sinistra e out per 2-3 mesi.

Per far fronte alle assenze, il tecnico nerazzurro ha deciso di portare anche tre giovani dell’Under 23: Matteo Cocchi, esterno sinistro; Simone Cinquegrano, braccetto di destra e all’occorrenza esterno tutta fascia; Alain Taho, terzo portiere. Una scelta che mette in evidenza la strategia dell’Inter di integrare i giovani nel contesto internazionale e garantire rotazioni utili in vista della Supercoppa.

