Fiorentina in emergenza: Gosens si ferma ancora, speranze per Fazzini

La Fiorentina arriva a un bivio delicato tra campionato ed Europa. Tra domani a Losanna e la sfida di domenica con l’Udinese, Paolo Vanoli è chiamato a gestire uomini ed energie in una fase segnata da assenze pesanti e recuperi ancora in bilico.

SERIE A | Sozza designato per Juventus-Roma. Pairetto per Lazio-Cremonese, Fiorentina-Udinese a Mariani. #ANSA https://t.co/PsZwUItlAE — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) December 17, 2025

La notizia più negativa riguarda Robin Gosens. Il tedesco ha subito una ricaduta e si è fermato di nuovo: salterà sicuramente la gara di Conference League e, con ogni probabilità, anche il prossimo impegno di campionato. Il giocatore è stato sottoposto a nuovi esami e la sua situazione verrà valutata giorno per giorno, senza forzature.

Assente certo anche Cher Ndour, fermato dalla squalifica in Europa. Un doppio forfait che riduce le rotazioni e obbliga l’allenatore a scelte oculate, soprattutto considerando la vicinanza degli impegni.

Sul fronte opposto c’è una cauta fiducia per Jacopo Fazzini. L’ex Empoli prova a recuperare in tempo per la trasferta svizzera, anche se la sua presenza non è ancora garantita. Le risposte decisive arriveranno nelle prossime ore.

Dopo l’allenamento mattutino a Firenze verrà diramata la lista dei convocati, poi la partenza per Losanna. Alle 18.30 è in programma la conferenza stampa pre-Conference di Vanoli insieme a un giocatore: sarà anche il momento in cui il club interromperà il silenzio stampa deciso dopo la sconfitta interna contro il Verona.

Tra infortuni, rientri da valutare e tensione da smaltire, la Fiorentina è chiamata a reagire subito. Il margine di errore è null, la gestione del gruppo diventa centrale. Ora più che mai.

