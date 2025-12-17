Inter, Frattesi verso l’addio: Juve, Napoli e Roma pronte ad approfittarne

Il destino di Davide Frattesi all’Inter sembra aver preso una direzione inevitabile. Dopo un’estate vissuta in bilico e una stagione che non ha mai davvero cambiato inerzia, l’ipotesi della separazione è tornata prepotentemente attuale. Stavolta, però, senza più rinvii. A Milano il tempo del centrocampista romano appare arrivato al capolinea, mentre attorno a lui si muovono con interesse Juventus, Napoli e Roma, oltre a una pista estera che resta sullo sfondo.

Juventus-Frattesi si può: le condizioni per regalarlo a Spalletti nel mercato di gennaio – Rumor https://t.co/TCnuSP2DQ6 pic.twitter.com/0vstq57cXE — Affaritaliani.it (@Affaritaliani) December 17, 2025

Cristian Chivu, la scorsa estate, aveva convinto Frattesi a restare. Visite in clinica dopo l’operazione all’ernia, dialoghi continui e un’idea tattica precisa: valorizzarlo in una versione più offensiva dell’Inter, come alternativa interna a un colpo mancato alla Lookman, in un modulo più fluido rispetto al 3-5-2 ereditato. Un ruolo da incursore avanzato, quasi da trequartista, alle spalle della ThuLa. (continua dopo la foto)

La realtà ha raccontato altro. Il mercati dell’Inter non è mai decollato. In pià, fra problemi fisici, concorrenza foltissima in mezzo al campo, nuovi innesti e giocatori rigenerati, Frattesi non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio stabile. A posteriori, il progetto non ha funzionato. E oggi, a differenza del passato, l’Inter non sembra più intenzionata a trattenere un giocatore scontento.

Lo scenario è cambiato anche a livello strategico. Non c’è più il veto sulle cessioni alle dirette concorrenti: conta solo incassare. La richiesta si aggira attorno ai 30 milioni, cifra che apre a più soluzioni. In prima fila ci sono Juve, Napoli e Roma, tutte già affacciatesi in passato.

La Juventus ha valutato uno scambio con Khephren Thuram, pista raffreddata pubblicamente ma non del tutto archiviata, soprattutto in caso di conguaglio. Il Napoli, alle prese con una mediana in emergenza e una profondità di rosa giudicata insufficiente, vede in Frattesi un profilo funzionale e pronto. La Roma, infine, resta l’opzione emotivamente più forte: riportarlo a casa sarebbe una tentazione concreta, anche se prima andranno sistemate alcune questioni di bilancio. (continua dopo la foto)

Sul fondo resta il Newcastle, che già l’ultimo giorno del mercato estivo era arrivato a un passo dall’affondo. Un ritorno di fiamma, magari a condizioni diverse, non è da escludere. Ma il dato che emerge è uno solo: l’Inter è pronta a lasciar partire Frattesi.

Dopo mesi di attese, promesse e tentativi di rilancio, il presente racconta una storia diversa. Il feeling non è mai scattato davvero e ora le strade sembrano destinate a dividersi. Con qualche mese di ritardo, forse, ma con una convinzione nuova: il ciclo nerazzurro di Frattesi è vicino alla conclusione.

