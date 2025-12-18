Füllkrug, un nove di peso per il Milan: ecco chi è il futuro centravanti rossonero

Il Milan guarda al futuro e individua in Niclas Füllkrug il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo. Attaccante tedesco di 32 anni (33 il prossimo 9 febbraio), nato ad Hannover, Füllkrug rappresenta il classico centravanti d’area: quasi un metro e novanta, struttura fisica imponente, grande forza nei duelli e spiccata abilità nel gioco aereo.

Le caratteristiche tecniche

Füllkrug è un attaccante che fa della presenza fisica e del senso del gol i suoi punti di forza. Sa proteggere palla, far salire la squadra e farsi valere nei sedici metri avversari, risultando efficace sia come finalizzatore sia come riferimento centrale per il gioco offensivo. Un profilo funzionale a un calcio diretto e verticale, ma anche utile per liberare spazi ai compagni.

Dalla Germania al grande calcio europeo

Cresciuto nel settore giovanile del Werder Brema, Füllkrug ha mosso i primi passi nel calcio professionistico proprio con il club anseatico, prima di maturare esperienze importanti con Norimberga e Hannover 96, dove ha iniziato a segnare con continuità.

Il ritorno al Werder Brema nella stagione 2019-20 segna la svolta della carriera: è qui che l’attaccante tedesco trova la sua piena maturità realizzativa. Le prestazioni convincenti gli valgono, nel 2023, il trasferimento al Borussia Dortmund.

L’esperienza al Borussia Dortmund, poi il passaggio al West Ham e le difficoltà in Premier

Con la maglia giallonera, Füllkrug vive una stagione di alto livello. In Bundesliga realizza 12 gol, a cui aggiunge 3 reti in Champions League, contribuendo in maniera significativa al cammino europeo del Dortmund fino alla finale persa contro il Real Madrid. Un’annata che ne consolida lo status di attaccante affidabile anche ad alti livelli.

Nell’agosto 2024 arriva il trasferimento al West Ham, con un contratto quadriennale da circa 30 milioni di euro complessivi. L’esperienza in Premier League si rivela però più complessa del previsto. Tra infortuni e difficoltà di adattamento al calcio inglese, Füllkrug segna il primo gol in campionato solo a dicembre e chiude la stagione con 3 reti in 26 presenze.

Nell’annata in corso ha collezionato finora 8 presenze in Premier League, senza riuscire a trovare la via del gol, un rendimento che ha riaperto interrogativi sul suo futuro.

Il rendimento con la nazionale tedesca

La carriera internazionale di Füllkrug è iniziata relativamente tardi. Il debutto con la nazionale maggiore tedesca arriva nel novembre 2022, a 29 anni. Ai Mondiali in Qatar segna due gol, tra cui il pareggio decisivo contro la Spagna. Conferma il suo impatto anche agli Europei del 2024, con altre due marcature.

I numeri con la Germania restano significativi: 14 gol in 24 presenze fino a giugno 2025, una media realizzativa che certifica la sua efficacia anche a livello internazionale.

Un profilo funzionale per il Milan

Fisicità, esperienza europea e affidabilità sotto porta rendono Niclas Füllkrug un profilo coerente con le esigenze del Milan. Un centravanti strutturato, capace di garantire peso offensivo e presenza in area, chiamato a rappresentare una soluzione immediata e concreta per l’attacco rossonero.

