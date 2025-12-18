Il PSG vince la Coppa Intercontinentale ai rigori: Flamengo ko, Safonov eroe

Il PSG conquista un altro trofeo internazionale battendo il Flamengo ai calci di rigore al termine di una finale lunga e combattuta. Decisivo il portiere Safonov, protagonista assoluto nella serie dal dischetto, mentre nei tempi regolamentari il match si era chiuso sull’1-1. Per Luis Enrique arriva il quinto titolo stagionale, un traguardo che certifica una stagione già storica.

Una finale sofferta e combattuta

Non è stata una vittoria semplice per il PSG, che ha dovuto sudare più del previsto contro un Flamengo organizzato e competitivo, capace di reggere l’urto dopo una partenza complicata. I parigini sbloccano il risultato grazie a Kvaratskhelia, che approfitta di una grave incertezza di Rossi per portare avanti i francesi. La reazione dei brasiliani non tarda ad arrivare. Dopo una mezz’ora iniziale di sofferenza, il Flamengo ritrova equilibrio e intensità, riuscendo a pareggiare con Jorginho, a segno su calcio di rigore. Una sfida nella sfida tra due ex Napoli, protagonisti dei gol che tengono la finale in equilibrio.

PSG a fiammate, Flamengo sempre in partita

Dopo il pareggio, il PSG perde brillantezza e diventa pericoloso solo a tratti. Qualche accelerazione di Dembélé, impreciso però al momento della conclusione, e poco altro. Il Flamengo, privo di Danilo, decisivo in semifinale, regge il confronto e porta la gara fino ai calci di rigore, mostrando solidità e personalità contro una squadra tecnicamente superiore.

I rigori e il mantello di Safonov

Dal dischetto la scena è tutta per Safonov, secondo portiere del PSG, che si prende il palcoscenico nel momento più delicato. Il russo neutralizza i tentativi di Saúl Ñíguez, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo, risultando determinante per la vittoria finale Le sue parate fanno dimenticare immediatamente l’errore di Dembélé, che aveva spedito alto il proprio rigore. Alla fine, è festa parigina: Coppa Intercontinentale al PSG, con il Flamengo costretto ad arrendersi.

Quintuplete per Luis Enrique

Con questo successo, Luis Enrique firma il Quintuplete stagionale. Dopo Ligue 1, Coppa di Francia, Champions League e Supercoppa europea, arriva anche la Coppa Intercontinentale, a completare un percorso straordinario.

Un’impresa che richiama alla memoria il 2015 con il Barcellona, quando il tecnico spagnolo vinse tutto tranne la Supercoppa spagnola. Un dettaglio che potrebbe ancora ripetersi anche a Parigi: l’ultimo appuntamento è fissato per l’8 gennaio, quando il PSG affronterà il Marsiglia di De Zerbi nella Supercoppa francese, con la possibilità concreta di rendere la stagione ancora più leggendaria.

