Il TG di Sport.it del 17 aprile 2025

Grandi sfide europee, sogni mondiali e ritorni attesi: ecco le principali notizie sportive di oggi, solo su TG di Sport.it.



Partiamo con la Champions League. Inter e Barcellona si preparano a una doppia semifinale che promette scintille. A differenza di quanto accadde 15 anni fa, oggi i media catalani guardano ai nerazzurri con rispetto e un pizzico di timore. L’Inter di Inzaghi ha infatti eliminato il Bayern Monaco con una prestazione solida e ora sogna in grande. Il Barcellona è un ostacolo temibile, ma i nerazzurri non sembrano più avere paura di nessuno.



Torniamo a Milano, sponda Milan, dove tiene banco il caso Leao. L’attaccante portoghese ha vissuto una stagione fin qui altalenante e le prossime otto partite saranno decisive per convincere il club a puntare ancora su di lui. In caso contrario, un’offerta da circa 75 milioni potrebbe spalancare le porte verso Premier League o Ligue 1.



Brutte notizie invece dalla MotoGP. La stagione di Jorge Martin si complica dopo l’ultimo incidente in Qatar, che gli è costato ben 11 costole fratturate. Il suo rientro in pista rimane incerto e il rischio di saltare l’intera stagione è concreto.



Segnali positivi arrivano invece dalla Formula 1. Dopo un avvio complicato, la Ferrari sembra finalmente in crescita: la SF25 ha mostrato buone performance nella fase centrale di gara. C’è ottimismo a Maranello e la speranza è quella di rivedere presto una Rossa protagonista nelle posizioni di vertice.