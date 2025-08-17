Il TG di Sport.it del 17 agosto 2025

Le principali notizie sportive di oggi, domenica 17 agosto 2025, nel TG di Sport.it. Iniziamo con il calciomercato e con il Milan che insiste per Hojlund e le possibile alternative. Poi i motori con la vittoria di Marc Marquez in Austria, dove ha sfatato il tabù dello Spielberg e il podio di Marco Bezzecchi. Torniamo poi al calcio con Douglas Luiz pronto a lasciare la Juventus per tornare in Premier League e la Roma pronta a chiudere per un esterno, che farà il percorso contrario di Luiz: dalla Premier alla Serie A.