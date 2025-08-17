Milan, caccia al nuovo centravanti: Hojlund resta il sogno, ma spunta Sorloth

Il Milan ha fissato la priorità del proprio mercato estivo: acquistare un nuovo centravanti da affiancare a Santiago Gimenez. In cima alla lista resta il nome di Rasmus Hojlund, oggi al Manchester United. Il danese ha aperto alla possibilità di lasciare la Premier League per sposare il progetto rossonero, ma chiede garanzie precise sul futuro.

L’attaccante non vuole rivivere un trasferimento temporaneo con esiti incerti e pretende la certezza di un passaggio a titolo definitivo o un prestito con condizioni di riscatto sostenibili. Dall’altra parte, però, i Red Devils continuano a chiedere una cifra complessiva vicina ai 50 milioni di euro, troppo alta per il club di via Aldo Rossi, che per ora non intende spingersi oltre.

🚨 BREAKING! Rasmus Hojlund is set to be left out of #mufc squad vs Arsenal. [@lauriewhitwell] pic.twitter.com/43W9xSIX60 — The United Stand (@UnitedStandMUFC) August 17, 2025

L’alternativa: Sorloth in pole

Se l’operazione con lo United non dovesse sbloccarsi, il Milan è pronto a virare su Alexander Sorloth. Il norvegese del Villarreal rappresenta un profilo più accessibile sia per caratteristiche tecniche che per costi: il cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro, cifra considerata più sostenibile.

Il suo nome è oggi quello che raccoglie maggiori consensi, anche perché offre esperienza internazionale e una buona affidabilità sotto porta.

Gli altri nomi sulla lista rossonera

Il club continua comunque a monitorare diversi attaccanti:

Victor Boniface (Bayer Leverkusen), valutazione ancora da definire.

(Bayer Leverkusen), valutazione ancora da definire. Dusan Vlahovic (Juventus), ipotesi suggestiva ma complicata a causa dell’altissimo ingaggio.

(Juventus), ipotesi suggestiva ma complicata a causa dell’altissimo ingaggio. Breel Embolo (Monaco), offerto ma senza grande entusiasmo interno.

(Monaco), offerto ma senza grande entusiasmo interno. Gonçalo Ramos (PSG), operazione considerata troppo onerosa.

In calo invece l’interesse per Nikola Krstovic: il Lecce chiede 30 milioni di euro, cifra che ha spinto i rossoneri a guardare altrove.

PASADENA, CALIFORNIA – JUNE 23: Alexander Sorloth of Atletico in action during the FIFA Club World Cup 2025 group B match between Club Atletico de Madrid and Botafogo FR at Rose Bowl Stadium on June 23, 2025 in Pasadena, California. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

Capitolo uscite: Adli e Bennacer in bilico

Parallelamente, il Milan lavora anche sul fronte delle cessioni. In uscita ci sono soprattutto Ismael Bennacer e Yacine Adli. Il centrocampista algerino ha detto no alla ricca proposta dell’Arabia Saudita, mentre il Marsiglia vorrebbe riportarlo in Ligue 1 ma solo in prestito, formula non gradita dai rossoneri.

Adli è stato aggregato al Milan Futuro e resta ai margini del progetto tecnico: dopo aver rifiutato lo Spartak Mosca, sta parlando con il Sassuolo, ma non è convinto della destinazione.

Situazione in attesa anche per Yunus Musah, che piace in Premier League, mentre per Okafor e Chukwueze la dirigenza non ha ancora preso una decisione definitiva.

