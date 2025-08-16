Home | Juventus, il mercato è bollente: Douglas Luiz sblocca O’Riley, Psg da convincere per Kolo Muani

Sono giorni intensi per la Juventus, alle prese con un mercato caldissimo in vista dell’esordio stagionale in campionato. Tra entrate e uscite, la dirigenza bianconera lavora per accontentare le richieste di Igor Tudor e garantire rinforzi mirati.

Il primo movimento decisivo riguarda Douglas Luiz, ormai a un passo dal Nottingham Forest. Il centrocampista brasiliano, pronto a tornare in Premier League, dovrebbe garantire circa 35 milioni di euro nelle casse della Juve. Una cessione definitiva che permetterebbe anche di liberarsi dell’ingaggio da 5 milioni annui fino al 2029.

O’Riley obiettivo concreto, Gonzalez-Molina, asse caldo con l’Atletico Madrid

Il tesoretto derivante dalla partenza di Douglas Luiz verrebbe subito reinvestito su Matt O’Riley, centrocampista del Brighton (alternativa a Hjulmand). Classe 2000, valutato tra i 25 e i 30 milioni, potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto e un ingaggio più contenuto.

Non solo centrocampo: anche Nico Gonzalez è al centro di movimenti di mercato. L’argentino piace all’Atletico Madrid di Simeone, e nell’operazione potrebbe entrare Nahuel Molina, ex Udinese, ora ai Colchoneros. Le parti trattano su più ipotesi: scambio secco o con conguaglio da parte della Juventus.

Nahuel Molina of Atletico Madrid participates in the Sela Cup match between Newcastle United and Atletico Madrid at St. James’s Park in Newcastle, United Kingdom, on August 9, 2025. (Photo by Michael Driver/MI News/NurPhoto via Getty Images)

Kolo Muani spinge per tornare a Torino

Il fronte più caldo resta quello legato a Randal Kolo Muani. L’attaccante francese ha già trovato l’intesa con i bianconeri per un contratto quinquennale, ma resta da convincere il Psg. I parigini chiedono 65 milioni di euro, mentre la Juve è ferma a circa 55 milioni, con una formula che prevederebbe prestito oneroso da 10 milioni e riscatto obbligatorio fissato a 45.

Nonostante la distanza con il Psg, filtra ottimismo: Kolo Muani spinge per tornare in Italia e la Juventus vuole accelerare i tempi. L’obiettivo è averlo già a disposizione alla Continassa per preparare il debutto stagionale fissato per domenica 24 agosto alle 20.45 contro il Parma. Un innesto che arriverebbe indipendentemente dal futuro di Vlahovic, per garantire a Tudor un attacco competitivo fin da subito.

Riepilogo mercato Juventus

Giocatore Situazione Club coinvolto Dettagli operazione Douglas Luiz Uscita imminente Nottingham Forest Cessione definitiva, 35 mln Matt O’Riley In entrata (tratt.) Brighton Prestito con obbligo, 25-30 mln Nico Gonzalez In uscita (poss.) Atletico Madrid Scambio o cessione, interessa Nahuel Molina Nahuel Molina In entrata (poss.) Atletico Madrid Valutato come contropartita in scambio Randal Kolo Muani In entrata (tratt.) Psg Prestito oneroso (10 mln) + riscatto obblig. (45 mln) Dusan Vlahovic In bilico – Situazione monitorata, non legata a Kolo Muani

Leggi anche: