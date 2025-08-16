Juventus, il mercato è bollente: Douglas Luiz sblocca O’Riley, Psg da convincere per Kolo Muani

Sono giorni intensi per la Juventus, alle prese con un mercato caldissimo in vista dell’esordio stagionale in campionato. Tra entrate e uscite, la dirigenza bianconera lavora per accontentare le richieste di Igor Tudor e garantire rinforzi mirati.
Il primo movimento decisivo riguarda Douglas Luiz, ormai a un passo dal Nottingham Forest. Il centrocampista brasiliano, pronto a tornare in Premier League, dovrebbe garantire circa 35 milioni di euro nelle casse della Juve. Una cessione definitiva che permetterebbe anche di liberarsi dell’ingaggio da 5 milioni annui fino al 2029.
Moretto: "Molina dice no al Bournemouth, aspetta la Juventus" ► https://t.co/uO2oGrsZwi pic.twitter.com/d3EPHCR6LQ— VecchiaSignora.com (@forumJuventus) August 16, 2025
O’Riley obiettivo concreto, Gonzalez-Molina, asse caldo con l’Atletico Madrid
Il tesoretto derivante dalla partenza di Douglas Luiz verrebbe subito reinvestito su Matt O’Riley, centrocampista del Brighton (alternativa a Hjulmand). Classe 2000, valutato tra i 25 e i 30 milioni, potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto e un ingaggio più contenuto.
Non solo centrocampo: anche Nico Gonzalez è al centro di movimenti di mercato. L’argentino piace all’Atletico Madrid di Simeone, e nell’operazione potrebbe entrare Nahuel Molina, ex Udinese, ora ai Colchoneros. Le parti trattano su più ipotesi: scambio secco o con conguaglio da parte della Juventus.
Kolo Muani spinge per tornare a Torino
Il fronte più caldo resta quello legato a Randal Kolo Muani. L’attaccante francese ha già trovato l’intesa con i bianconeri per un contratto quinquennale, ma resta da convincere il Psg. I parigini chiedono 65 milioni di euro, mentre la Juve è ferma a circa 55 milioni, con una formula che prevederebbe prestito oneroso da 10 milioni e riscatto obbligatorio fissato a 45.
Nonostante la distanza con il Psg, filtra ottimismo: Kolo Muani spinge per tornare in Italia e la Juventus vuole accelerare i tempi. L’obiettivo è averlo già a disposizione alla Continassa per preparare il debutto stagionale fissato per domenica 24 agosto alle 20.45 contro il Parma. Un innesto che arriverebbe indipendentemente dal futuro di Vlahovic, per garantire a Tudor un attacco competitivo fin da subito.
Riepilogo mercato Juventus
|Giocatore
|Situazione
|Club coinvolto
|Dettagli operazione
|Douglas Luiz
|Uscita imminente
|Nottingham Forest
|Cessione definitiva, 35 mln
|Matt O’Riley
|In entrata (tratt.)
|Brighton
|Prestito con obbligo, 25-30 mln
|Nico Gonzalez
|In uscita (poss.)
|Atletico Madrid
|Scambio o cessione, interessa Nahuel Molina
|Nahuel Molina
|In entrata (poss.)
|Atletico Madrid
|Valutato come contropartita in scambio
|Randal Kolo Muani
|In entrata (tratt.)
|Psg
|Prestito oneroso (10 mln) + riscatto obblig. (45 mln)
|Dusan Vlahovic
|In bilico
|–
|Situazione monitorata, non legata a Kolo Muani
