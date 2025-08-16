x

Juventus, il mercato è bollente: Douglas Luiz sblocca O’Riley, Psg da convincere per Kolo Muani

Sono giorni intensi per la Juventus, alle prese con un mercato caldissimo in vista dell’esordio stagionale in campionato. Tra entrate e uscite, la dirigenza bianconera lavora per accontentare le richieste di Igor Tudor e garantire rinforzi mirati.

Il primo movimento decisivo riguarda Douglas Luiz, ormai a un passo dal Nottingham Forest. Il centrocampista brasiliano, pronto a tornare in Premier League, dovrebbe garantire circa 35 milioni di euro nelle casse della Juve. Una cessione definitiva che permetterebbe anche di liberarsi dell’ingaggio da 5 milioni annui fino al 2029.

O’Riley obiettivo concreto, Gonzalez-Molina, asse caldo con l’Atletico Madrid

Il tesoretto derivante dalla partenza di Douglas Luiz verrebbe subito reinvestito su Matt O’Riley, centrocampista del Brighton (alternativa a Hjulmand). Classe 2000, valutato tra i 25 e i 30 milioni, potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto e un ingaggio più contenuto.

Non solo centrocampo: anche Nico Gonzalez è al centro di movimenti di mercato. L’argentino piace all’Atletico Madrid di Simeone, e nell’operazione potrebbe entrare Nahuel Molina, ex Udinese, ora ai Colchoneros. Le parti trattano su più ipotesi: scambio secco o con conguaglio da parte della Juventus.

Nahuel Molina of Atletico Madrid participates in the Sela Cup match between Newcastle United and Atletico Madrid at St. James’s Park in Newcastle, United Kingdom, on August 9, 2025. (Photo by Michael Driver/MI News/NurPhoto via Getty Images)

Kolo Muani spinge per tornare a Torino

Il fronte più caldo resta quello legato a Randal Kolo Muani. L’attaccante francese ha già trovato l’intesa con i bianconeri per un contratto quinquennale, ma resta da convincere il Psg. I parigini chiedono 65 milioni di euro, mentre la Juve è ferma a circa 55 milioni, con una formula che prevederebbe prestito oneroso da 10 milioni e riscatto obbligatorio fissato a 45.

Nonostante la distanza con il Psg, filtra ottimismo: Kolo Muani spinge per tornare in Italia e la Juventus vuole accelerare i tempi. L’obiettivo è averlo già a disposizione alla Continassa per preparare il debutto stagionale fissato per domenica 24 agosto alle 20.45 contro il Parma. Un innesto che arriverebbe indipendentemente dal futuro di Vlahovic, per garantire a Tudor un attacco competitivo fin da subito.

Riepilogo mercato Juventus

GiocatoreSituazioneClub coinvoltoDettagli operazione
Douglas LuizUscita imminenteNottingham ForestCessione definitiva, 35 mln
Matt O’RileyIn entrata (tratt.)BrightonPrestito con obbligo, 25-30 mln
Nico GonzalezIn uscita (poss.)Atletico MadridScambio o cessione, interessa Nahuel Molina
Nahuel MolinaIn entrata (poss.)Atletico MadridValutato come contropartita in scambio
Randal Kolo MuaniIn entrata (tratt.)PsgPrestito oneroso (10 mln) + riscatto obblig. (45 mln)
Dusan VlahovicIn bilicoSituazione monitorata, non legata a Kolo Muani

