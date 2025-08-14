Juventus, sprint per Matt O’Riley: si tratta col Brighton

In attesa di capire se arriverà la fumata bianca per Kolo Muani, la Juventus accelera anche sul fronte centrocampo. Comolli avrebbe già ottenuto il “sì” di Matt O’Riley dopo aver presentato una bozza di contratto ai suoi agenti. Ora resta da trovare l’accordo con il Brighton, che lo aveva acquistato per 25 milioni di euro. L’idea bianconera è un prestito con obbligo di riscatto, formula che permetterebbe di spalmare l’esborso.

🚨⚪️⚫️ Matt O’Riley, keen on Juventus move after talks took place to ask for deal conditions.



Understand Juventus are considering a loan with obligation deal but only if/when a midfielder (Douglas Luiz) leaves.



O’Riley, part of 3 men shortlist.



🎥🇮🇹 https://t.co/1LVNqjVepx pic.twitter.com/F4ekLsNwh5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2025

Douglas Luiz la chiave per sbloccare l’affare

Prima di affondare il colpo, a Torino serve liberare spazio e risorse economiche. Il principale indiziato a partire è Douglas Luiz, a segno nella recente amichevole in famiglia contro la Next Gen. Pur provando a valorizzarlo nello scacchiere di Tudor, la società lo ha inserito nella lista dei cedibili. Per ora, però, non sono arrivate offerte concrete. La cessione di Fabio Miretti potrebbe portare un’entrata, ma le cifre non sarebbero sufficienti per coprire l’operazione O’Riley.

L’attesa di O’Riley e i tempi stretti del mercato

O’Riley ha messo la Juventus in cima alle sue preferenze, ma non è disposto ad attendere a tempo indeterminato. Con la finestra di mercato agli sgoccioli, la dirigenza dovrà muoversi in fretta per evitare che altre squadre si inseriscano. L’esito delle trattative in uscita sarà determinante per capire se il centrocampista danese vestirà presto il bianconero.

