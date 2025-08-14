Inter, pista di mercato a sorpresa: valutazioni su un centrocampista della Roma

A 15 giorni dalla chiusura del mercato, l’Inter valuta una virata improvvisa: complice lo stallo con l’Atalanta per Ademola Lookman, sarebbe stato offerto Manu Koné (classe 2001) della Roma. La dirigenza, con Beppe Marotta e Piero Ausilio in prima linea, sta ponderando se dare una svolta alla strategia fin qui adottata. Il cartellino del francese non scenderebbe sotto i 40 milioni di euro, cifra in linea con il budget residuo messo a disposizione da Oaktree.

🚨🇫🇷 lnter Milan in talks with AS Roma over Manu Koné.

Inter wants to close the deal below €50M. pic.twitter.com/e3X1iYP3oo — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 14, 2025

Perché Koné piace a Chivu

Nella rosa nerazzurra manca un centrocampista con le caratteristiche di Koné: corsa, rottura del gioco e recupero palla. Doti funzionali alla transizione tattica di Cristian Chivu dal 3-5-2 al 3-4-2-1, dove l’equilibrio delle due mediane centrali diventa cruciale.

Effetti sulle scelte in attacco

Per le due maglie alle spalle della prima punta (ruolo che si alterneranno Lautaro Martínez e Pio Esposito) ci sono Marcus Thuram e Yoan-Ange Bonny, oltre a soluzioni interne come l’avanzamento di Davide Frattesi o l’impiego di esterni quali Nicola Zalewski o Luis Henrique. Le buone prove di Esposito e Bonny nelle prime uscite hanno dato garanzie immediate e prospettive per il reparto.

Lookman, pista in raffreddamento

L’operazione Lookman resta complicata: l’Atalanta non ha ancora fissato un prezzo chiaro e il tempo per chiudere stringe. In questo quadro, investire su Koné potrebbe risultare più strategico, colmando un vuoto in mezzo al campo senza stravolgere la fisionomia offensiva già delineata.

