Roma: accelerata per Leon Bailey, trattativa in stallo per Sancho

La Roma spinge sull’acceleratore per Leon Bailey. Dopo i contatti positivi delle ultime ore, oggi il direttore sportivo Massara proverà a chiudere definitivamente per l’arrivo dell’esterno giamaicano nella Capitale.

La trattativa è in fase avanzata, con i club al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli prima della fumata bianca. L’operazione dovrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito oneroso da 4 milioni, con diritto di riscatto fissato a 16 milioni.

Le sensazioni sono positive da entrambe le parti. A conferma dell’imminente trasferimento, secondo The Athletic Bailey non è stato convocato da Unai Emery per l’esordio in Premier League contro il Newcastle, in programma oggi alle 13:30.

Sancho, la pista si raffredda

Discorso diverso per Jadon Sancho. Dopo i contatti estremamente positivi avvenuti ieri, la trattativa sembrava ormai in dirittura d’arrivo, ma la situazione si è raffreddata.

Nonostante l’accordo tra Roma e Manchester United (prestito oneroso da 20 milioni con obbligo di riscatto), manca ancora il sì definitivo del giocatore, al quale è stato offerto un contratto quinquennale con ingaggio a salire.

L’operazione è frenata anche dalla mancata cessione di Manu Koné, che ha rallentato i margini di manovra della società giallorossa. La decisione finale spetterà alla famiglia Friedkin, chiamata a stabilire se investire o meno sull’esterno classe 2000.

