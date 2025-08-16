Roma: accelerata per Leon Bailey, trattativa in stallo per Sancho

La Roma spinge sull’acceleratore per Leon Bailey. Dopo i contatti positivi delle ultime ore, oggi il direttore sportivo Massara proverà a chiudere definitivamente per l’arrivo dell’esterno giamaicano nella Capitale.
🚨🟡🔴 Leon Bailey, not in Aston Villa squad today as he’s set to leave the club.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2025
AS Roma are progressing in talks to sign Bailey on loan with buy option, clear fav choice of the player. pic.twitter.com/uajCH7JXYM
La trattativa è in fase avanzata, con i club al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli prima della fumata bianca. L’operazione dovrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito oneroso da 4 milioni, con diritto di riscatto fissato a 16 milioni.
Le sensazioni sono positive da entrambe le parti. A conferma dell’imminente trasferimento, secondo The Athletic Bailey non è stato convocato da Unai Emery per l’esordio in Premier League contro il Newcastle, in programma oggi alle 13:30.
Sancho, la pista si raffredda
Discorso diverso per Jadon Sancho. Dopo i contatti estremamente positivi avvenuti ieri, la trattativa sembrava ormai in dirittura d’arrivo, ma la situazione si è raffreddata.
Nonostante l’accordo tra Roma e Manchester United (prestito oneroso da 20 milioni con obbligo di riscatto), manca ancora il sì definitivo del giocatore, al quale è stato offerto un contratto quinquennale con ingaggio a salire.
L’operazione è frenata anche dalla mancata cessione di Manu Koné, che ha rallentato i margini di manovra della società giallorossa. La decisione finale spetterà alla famiglia Friedkin, chiamata a stabilire se investire o meno sull’esterno classe 2000.
