Roma, contatti diretti con il Manchester United per Jadon Sancho

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Roma ha intensificato i contatti con il Manchester United per Jadon Sancho. L’obiettivo della società capitolina è quello di assicurarsi due esterni offensivi di alto livello, puntando contemporaneamente sia su Leon Bailey sia sul nazionale inglese. I dialoghi tra le parti sono partiti nella notte di domenica, con una proposta ufficiale già preannunciata nella mattinata odierna e una trattativa in corso a ritmo serrato con l’agente del giocatore.

#Sancho–#Roma parte da qui 👇 Ora servono gli ultimi passaggi che sono quelli più importanti https://t.co/CPPn1ip9Qu — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 14, 2025

Nessun prestito possibile, serve un investimento

La formula del prestito non è praticabile, poiché Sancho ha il contratto in scadenza e il Manchester United non intende cederlo temporaneamente. La Roma è quindi pronta a fare un investimento diretto, in modo da chiudere rapidamente e potersi poi concentrare sulla cessione degli esuberi. L’apertura del calciatore era considerata un passaggio decisivo: dopo aver atteso a lungo la Juventus e rifiutato altre offerte, Sancho ha dato il via libera al trasferimento nella capitale già da domenica.

Necessità di chiudere in tempi brevi

La dirigenza giallorossa vuole accelerare per evitare ritorni di fiamma da parte di altre squadre e assicurarsi un rinforzo di primo piano per le corsie offensive. Le prossime ore saranno decisive per capire se la Roma riuscirà a portare a termine il doppio colpo Bailey-Sancho e consegnare a Gasperini gli esterni richiesti per completare la rosa.

Leggi anche: