Roma, niente Inter per Manu Koné: i giallorossi blindano il centrocampista

La Roma ha deciso di trattenere Kouadio Emmanuel Boris “Manu” Koné: sfuma così il possibile trasferimento all’Inter, che aveva valutato un’offerta da 40 milioni di euro più bonus per convincere il club capitolino. Secondo Sky Sport, non ci sono margini per riaprire i negoziati e il centrocampista francese resterà in giallorosso.

Of course Inter are interested in Manu Koné, but that doesn’t mean in-depth negotiations were in progress, and some of the reporting enormously irritated the Friedkin family.@AlfredoPedulla #Inter #ASRoma #SerieA #Calciomercato https://t.co/cR2av6LzRW — Football Italia (@footballitalia) August 15, 2025

Un giocatore centrale per il progetto

Il classe 2001 ha un contratto valido fino al 2029 con la Roma e, dalla sua esperienza in giallorosso, ha già collezionato 45 presenze e 2 gol. In precedenza aveva vestito le maglie del Borussia Mönchengladbach (86 presenze e 6 reti) e del Tolosa (59 presenze e 6 reti, più 19 presenze e un gol con la squadra B).

Sul fronte internazionale, Koné conta 8 presenze con la Nazionale maggiore francese, oltre alle varie selezioni giovanili, dall’Under 18 fino all’Under 23 e all’Olimpica, con cui ha conquistato la medaglia d’argento ai Giochi di Parigi 2024.

La posizione del club e di Gasperini

Come riportato da Fabrizio Romano, la proprietà Friedkin ha respinto l’approccio ufficiale dell’Inter, arrivato giovedì scorso. Anche Gian Piero Gasperini ha ribadito alla società di considerare Koné un giocatore centrale per il suo progetto tecnico.

Per i nerazzurri, dunque, l’operazione è chiusa: l’Inter dovrà guardare ad altri profili per rinforzare la mediana.

