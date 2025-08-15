Come riporta Tuttosport, la Juventus è ormai vicinissima a riportare Randal Kolo Muani a Torino. Dopo settimane di attesa e riflessioni, l’attaccante francese sembra destinato a vestire nuovamente la maglia bianconera. L’accelerazione delle ultime ore, accompagnata dal via libera della proprietà, ha rassicurato il giocatore e messo fine alle voci su possibili alternative in Premier League o su una permanenza al Paris Saint-Germain.
⚪️⚫️ The agreement between Juventus and Randal Kolo Muani on the contract is done since June, he’s not talking to any other club.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2025
No Newcastle or any other side despite links, no talks. Only Juventus.
⏳ Juve-PSG, in daily contact over €55m package for loan with obligation. pic.twitter.com/OsVwLEWi3i
Il legame con Tudor e la priorità alla Juventus
Kolo Muani ha sempre dato priorità alla Juventus, anche nei momenti di maggiore incertezza. Determinante è stato il forte legame con il tecnico Igor Tudor, che ha contribuito a resistere alle pressioni del PSG, desideroso di ricevere offerte più sostanziose dall’estero.
I dettagli dell’operazione
L’intesa tra i due club non è ancora ufficiale, ma l’accordo è vicino: prestito oneroso con obbligo di riscatto, probabilmente condizionato alla qualificazione alla prossima Champions League. Si parla di un’operazione complessiva da circa 60 milioni di euro, includendo i 5 milioni già versati per il prestito di gennaio.
Obiettivo: debutto in campionato
La Juventus punta a chiudere la trattativa entro il debutto in campionato, previsto il 24 agosto contro il Parma, gara in cui Kolo Muani spera di essere già a disposizione. Un colpo atteso e fortemente voluto, che potrebbe influenzare anche il futuro di Dusan Vlahovic, ancora al centro di voci di mercato.
