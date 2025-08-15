Come riporta Tuttosport, la Juventus è ormai vicinissima a riportare Randal Kolo Muani a Torino. Dopo settimane di attesa e riflessioni, l’attaccante francese sembra destinato a vestire nuovamente la maglia bianconera. L’accelerazione delle ultime ore, accompagnata dal via libera della proprietà, ha rassicurato il giocatore e messo fine alle voci su possibili alternative in Premier League o su una permanenza al Paris Saint-Germain.

⚪️⚫️ The agreement between Juventus and Randal Kolo Muani on the contract is done since June, he’s not talking to any other club.



No Newcastle or any other side despite links, no talks. Only Juventus.



⏳ Juve-PSG, in daily contact over €55m package for loan with obligation. pic.twitter.com/OsVwLEWi3i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2025

Il legame con Tudor e la priorità alla Juventus

Kolo Muani ha sempre dato priorità alla Juventus, anche nei momenti di maggiore incertezza. Determinante è stato il forte legame con il tecnico Igor Tudor, che ha contribuito a resistere alle pressioni del PSG, desideroso di ricevere offerte più sostanziose dall’estero.

I dettagli dell’operazione

L’intesa tra i due club non è ancora ufficiale, ma l’accordo è vicino: prestito oneroso con obbligo di riscatto, probabilmente condizionato alla qualificazione alla prossima Champions League. Si parla di un’operazione complessiva da circa 60 milioni di euro, includendo i 5 milioni già versati per il prestito di gennaio.

Obiettivo: debutto in campionato

La Juventus punta a chiudere la trattativa entro il debutto in campionato, previsto il 24 agosto contro il Parma, gara in cui Kolo Muani spera di essere già a disposizione. Un colpo atteso e fortemente voluto, che potrebbe influenzare anche il futuro di Dusan Vlahovic, ancora al centro di voci di mercato.

