Juventus, Kolo Muani sempre più vicino al ritorno in bianconero

Come riporta Tuttosport, la Juventus è ormai vicinissima a riportare Randal Kolo Muani a Torino. Dopo settimane di attesa e riflessioni, l’attaccante francese sembra destinato a vestire nuovamente la maglia bianconera. L’accelerazione delle ultime ore, accompagnata dal via libera della proprietà, ha rassicurato il giocatore e messo fine alle voci su possibili alternative in Premier League o su una permanenza al Paris Saint-Germain.

Il legame con Tudor e la priorità alla Juventus

Kolo Muani ha sempre dato priorità alla Juventus, anche nei momenti di maggiore incertezza. Determinante è stato il forte legame con il tecnico Igor Tudor, che ha contribuito a resistere alle pressioni del PSG, desideroso di ricevere offerte più sostanziose dall’estero.

I dettagli dell’operazione

L’intesa tra i due club non è ancora ufficiale, ma l’accordo è vicino: prestito oneroso con obbligo di riscatto, probabilmente condizionato alla qualificazione alla prossima Champions League. Si parla di un’operazione complessiva da circa 60 milioni di euro, includendo i 5 milioni già versati per il prestito di gennaio.

Obiettivo: debutto in campionato

La Juventus punta a chiudere la trattativa entro il debutto in campionato, previsto il 24 agosto contro il Parma, gara in cui Kolo Muani spera di essere già a disposizione. Un colpo atteso e fortemente voluto, che potrebbe influenzare anche il futuro di Dusan Vlahovic, ancora al centro di voci di mercato.

