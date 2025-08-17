Juventus, Douglas Luiz verso l’addio: Zhegrova e Kolo Muani nel mirino

Dopo appena una stagione, Douglas Luiz è pronto a lasciare la Juventus per tornare in Premier League. Il centrocampista brasiliano ha detto sì al Nottingham Forest, che lo accoglierà con un contratto fino al 2030. L’operazione porterà nelle casse bianconere circa 30 milioni di euro, liberando anche un ingaggio da 5 milioni a stagione. L’accelerata decisiva è arrivata negli ultimi giorni e l’addio dell’ex Aston Villa sarà definitivo.

🚨🌳 Nottingham Forest are close to getting Douglas Luiz deal done!



After personal terms agreed as said yesterday, deal imminent also with Juve as #NFFC are confident.



He’s the next one after Kalimuendo and Hutchinson as negotiations are at final stages with Juventus. 👀🔜 pic.twitter.com/SLgBpO0lcx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2025

Zhegrova nuova idea per l’attacco

Con l’uscita di Douglas Luiz, i bianconeri guardano con attenzione alle opportunità sul mercato. L’ultimo nome accostato è quello di Edon Zhegrova, fantasista del Lille in scadenza nel 2026 e già in passato seguito dal Napoli. Sul kosovaro è forte il Marsiglia di Roberto De Zerbi, ma la Juventus potrebbe inserirsi a sorpresa nelle trattative.

Nico Gonzalez verso l’Atletico Madrid?

A fare spazio a Zhegrova potrebbe essere Nico Gonzalez, impiegato titolare da Tudor nell’amichevole vinta con l’Atalanta. L’argentino piace molto all’Atletico Madrid, che potrebbe proporre uno scambio con Nahuel Molina, ex Udinese e profilo gradito alla dirigenza bianconera.

Kolo Muani e O’Riley tra gli obiettivi principali

Sul fronte offensivo la priorità resta Randal Kolo Muani. L’attaccante francese ha già dato l’ok al trasferimento e aspetta solo i bianconeri: l’accordo con il Psg dovrebbe chiudersi attorno ai 55-60 milioni di euro, con un ingaggio da 7 milioni annui per il giocatore.

Per il centrocampo il nome in cima alla lista è quello di Matt O’Riley. Il danese, protagonista all’esordio stagionale con il Brighton andando subito in gol, è valutato circa 30 milioni di euro. Una cifra che la Juventus sembra pronta a mettere sul tavolo per assicurarsi il regista.

Edon Zhegrova of LOSC Lille during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5 match between Bologna FC and LOSC Lille at Stadio Renato Dall’Ara on November 27, 2024 in Bologna, Italy. (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

Juventus, le trattative di mercato

Giocatore Situazione Club coinvolto Costo/incasso stimato Douglas Luiz In uscita definitiva Nottingham Forest +30 mln € Nico Gonzalez In trattativa Atletico Madrid Scambio con Molina? Edon Zhegrova Obiettivo Lille / Marsiglia 15-20 mln € Randal Kolo Muani Obiettivo principale Psg 55-60 mln € (7 mln € di ingaggio) Matt O’Riley Obiettivo centrocampo Brighton 30 mln € Nahuel Molina Possibile arrivo Atletico Madrid Da definire

Leggi anche: