x

x

Vai al contenuto

Juventus, Douglas Luiz verso l’addio: Zhegrova e Kolo Muani nel mirino

Dopo appena una stagione, Douglas Luiz è pronto a lasciare la Juventus per tornare in Premier League. Il centrocampista brasiliano ha detto sì al Nottingham Forest, che lo accoglierà con un contratto fino al 2030. L’operazione porterà nelle casse bianconere circa 30 milioni di euro, liberando anche un ingaggio da 5 milioni a stagione. L’accelerata decisiva è arrivata negli ultimi giorni e l’addio dell’ex Aston Villa sarà definitivo.

Zhegrova nuova idea per l’attacco

Con l’uscita di Douglas Luiz, i bianconeri guardano con attenzione alle opportunità sul mercato. L’ultimo nome accostato è quello di Edon Zhegrova, fantasista del Lille in scadenza nel 2026 e già in passato seguito dal Napoli. Sul kosovaro è forte il Marsiglia di Roberto De Zerbi, ma la Juventus potrebbe inserirsi a sorpresa nelle trattative.

Nico Gonzalez verso l’Atletico Madrid?

A fare spazio a Zhegrova potrebbe essere Nico Gonzalez, impiegato titolare da Tudor nell’amichevole vinta con l’Atalanta. L’argentino piace molto all’Atletico Madrid, che potrebbe proporre uno scambio con Nahuel Molina, ex Udinese e profilo gradito alla dirigenza bianconera.

Kolo Muani e O’Riley tra gli obiettivi principali

Sul fronte offensivo la priorità resta Randal Kolo Muani. L’attaccante francese ha già dato l’ok al trasferimento e aspetta solo i bianconeri: l’accordo con il Psg dovrebbe chiudersi attorno ai 55-60 milioni di euro, con un ingaggio da 7 milioni annui per il giocatore.

Per il centrocampo il nome in cima alla lista è quello di Matt O’Riley. Il danese, protagonista all’esordio stagionale con il Brighton andando subito in gol, è valutato circa 30 milioni di euro. Una cifra che la Juventus sembra pronta a mettere sul tavolo per assicurarsi il regista.

Edon Zhegrova of LOSC Lille during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5 match between Bologna FC and LOSC Lille at Stadio Renato Dall’Ara on November 27, 2024 in Bologna, Italy. (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)

Juventus, le trattative di mercato

GiocatoreSituazioneClub coinvoltoCosto/incasso stimato
Douglas LuizIn uscita definitivaNottingham Forest+30 mln €
Nico GonzalezIn trattativaAtletico MadridScambio con Molina?
Edon ZhegrovaObiettivoLille / Marsiglia15-20 mln €
Randal Kolo MuaniObiettivo principalePsg55-60 mln € (7 mln € di ingaggio)
Matt O’RileyObiettivo centrocampoBrighton30 mln €
Nahuel MolinaPossibile arrivoAtletico MadridDa definire

Leggi anche:

Argomenti

Ultime Notizie

Scommesse

Video

CONTENUTO SPONSORIZZATO