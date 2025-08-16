Inter, dopo lo stop per Koné riflessioni su Lookman e nuove occasioni di mercato

L’improvvisa decisione della Roma di trattenere Manu Koné ha cambiato i piani di mercato dell’Inter. I nerazzurri avevano valutato di destinare al centrocampista francese gran parte del budget inizialmente pensato per l’attacco, ma con la chiusura della pista giallorossa la dirigenza è costretta a rivedere le strategie. Il margine economico per un innesto di peso resta, ma la priorità ora è individuare un profilo che risponda sia alle esigenze tecniche di Chivu sia a quelle economiche della società.

La trattativa per Lookman

La situazione di Ademola Lookman rimane in fase di stallo. L’attaccante è rientrato in Portogallo e attende sviluppi, mentre l’Atalanta continua a fare muro. Tuttavia, appare difficile che il club bergamasco possa trattenerlo ancora a lungo, con lo stesso Juric che nei giorni scorsi ha lasciato intendere come la partenza del nigeriano sia ormai attesa. Spetterà all’Inter decidere se affondare nuovamente il colpo con il club orobico oppure restare in attesa di evoluzioni.

Nuove opportunità di mercato

L’affare Koné era stato considerato una delle occasioni di mercato da non lasciarsi sfuggire. È probabile che nelle prossime settimane si aprano altre opportunità simili, e sarà compito di Marotta e Ausilio valutare se sfruttarle o continuare a insistere sulla pista Lookman. La sensazione è che il mercato dell’Inter resti ancora aperto a più soluzioni, con la dirigenza pronta a muoversi qualora si presentasse l’occasione giusta.

Le voci sul futuro di Pavard

Nelle ultime ore si rincorrono le voci su una possibile partenza di Benjamin Pavard. Sul difensore francese c’è l’interesse del Lille, senza dimenticare le sirene provenienti dall’Arabia Saudita, in particolare dal Neom.

Se l’ex Bayern dovesse salutare, si aprirebbero le porte a un nuovo rinforzo per il reparto arretrato. Tra i nomi più apprezzati figura quello di Oumar Solet, difensore dell’Udinese, per il quale sarebbe già partito un primo sondaggio. Le prossime mosse dell’Inter dipenderanno dunque dal futuro di Pavard.

