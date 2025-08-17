MotoGP, Marquez sfata il tabù Spielberg: vittoria in Austria davanti ad Aldeguer e Bezzecchi

MotoGP, riparte la classe regina dopo la pausa estiva esattamente come si era chiusa: con un Marc Marquez dominante. Il fuoriclasse spagnolo ha conquistato la sua sesta vittoria consecutiva, la nona stagionale, trionfando per la prima volta in carriera sul tracciato del Red Bull Ring di Spielberg.
Alle sue spalle un super Fermin Aldeguer, autore di una gara in attacco, e un ottimo Marco Bezzecchi, che dopo la pole position si è confermato competitivo anche in gara.
L’obiettivo raggiunto
Durante le vacanze, Marquez aveva indicato chiaramente il suo obiettivo: vincere in Austria, unico circuito che non lo aveva mai visto sul gradino più alto del podio. Missione compiuta per il Cabroncito, che ha regalato al suo storico sponsor la vittoria proprio sul circuito di casa.
Gli italiani: luci e ombre
Non tutti gli italiani hanno brillato. Enea Bastianini ha chiuso con un buon quinto posto, mentre Pecco Bagnaia, dopo una partenza convincente, ha faticato con il passo gara terminando soltanto ottavo.
La classifica del GP d’Austria
Ecco l’ordine di arrivo del tredicesimo appuntamento stagionale:
- 1. Marc Marquez
- 2. Fermin Aldeguer
- 3. Marco Bezzecchi
- 4. Pedro Acosta
- 5. Enea Bastianini
- 6. Joan Mir
- 7. Brad Binder
- 8. Francesco Bagnaia
- 9. Raul Fernandez
- 10. Alex Marquez
- 11. Franco Morbidelli
- 12. Johann Zarco
- 13. Luca Marini
- 14. Ai Ogura
- 15. Fabio Quartararo
