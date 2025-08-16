MotoGp Austria, un super Bezzecchi conquista la pole davanti a Marc Marquez e Bagnaia

Un sabato da protagonista per Marco Bezzecchi. Il pilota italiano dell’Aprilia conquista la pole position del Gran Premio d’Austria fermando il cronometro sull’1:28.060, tempo che gli permette di precedere di appena 16 millesimi la Ducati Gresini di Alex Marquez e di un decimo la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia.

Marc Marquez, caduto nel finale di sessione e penalizzato da una Desmosedici danneggiata, si deve accontentare della quarta posizione aprendo la seconda fila davanti alla KTM Tech3 di Enea Bastianini e all’altra Gresini di Fermín Aldeguer.

What a moment 🤩



Marco Bezzecchi claims his first Aprilia pole 🙌#MotoGP | #AustrianGP pic.twitter.com/7qAQPP1jZM — TNT Sports Bikes (@bikesontnt) August 16, 2025

La griglia dietro ai big

Terza fila per Pedro Acosta, che con la KTM scatterà davanti a Franco Morbidelli e Raul Fernandez, mentre la quarta fila vedrà schierati Joan Mir e Johann Zarco (Honda) ai lati della KTM di Brad Binder.

Delusione invece per l’iridato Jorge Martin, eliminato in Q1 e costretto a partire dalla quinta fila. In difficoltà anche Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46 e le Yamaha factory di Fabio Quartararo e Alex Rins, solo in sesta fila. Problemi fisici, infine, per Maverick Vinales, dichiarato “unfit” e fuori dal weekend.

SPIELBERG, AUSTRIA – AUGUST 16: Marc Marquez of Spain riding the Lenovo Ducati (93) crashes out during Qualifying for the MotoGP of Austria at Red Bull Ring on August 16, 2025 in Spielberg, Austria. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images)

Le dichiarazioni dei protagonisti

Bezzecchi: «Ieri ho sbagliato il time attack, ma abbiamo lavorato fino a tardi e ho capito cosa fare. Valentino Rossi mi ha dato dei consigli preziosi ed è stato speciale. Non ho ancora il passo dei ducatisti e di Acosta, ma cercherò di partire davanti».

Alex Marquez: «Perdere la pole per 16 millesimi brucia, ma sono contento della prima fila. Siamo un po’ lenti rispetto a Pecco e Marc, dovremo migliorare. Dopo la Sprint capiremo meglio la situazione».

Bagnaia: «Va bene così. Non sono riuscito a sfruttare le gomme, forse devo guidare diversamente. Il ritmo c’è, ma in gara potrei avere qualche difficoltà: sarà fondamentale partire bene e mettersi subito davanti».

Leggi anche: