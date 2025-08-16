MotoGp Austria, un super Bezzecchi conquista la pole davanti a Marc Marquez e Bagnaia

Un sabato da protagonista per Marco Bezzecchi. Il pilota italiano dell’Aprilia conquista la pole position del Gran Premio d’Austria fermando il cronometro sull’1:28.060, tempo che gli permette di precedere di appena 16 millesimi la Ducati Gresini di Alex Marquez e di un decimo la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia.
Marc Marquez, caduto nel finale di sessione e penalizzato da una Desmosedici danneggiata, si deve accontentare della quarta posizione aprendo la seconda fila davanti alla KTM Tech3 di Enea Bastianini e all’altra Gresini di Fermín Aldeguer.
La griglia dietro ai big
Terza fila per Pedro Acosta, che con la KTM scatterà davanti a Franco Morbidelli e Raul Fernandez, mentre la quarta fila vedrà schierati Joan Mir e Johann Zarco (Honda) ai lati della KTM di Brad Binder.
Delusione invece per l’iridato Jorge Martin, eliminato in Q1 e costretto a partire dalla quinta fila. In difficoltà anche Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46 e le Yamaha factory di Fabio Quartararo e Alex Rins, solo in sesta fila. Problemi fisici, infine, per Maverick Vinales, dichiarato “unfit” e fuori dal weekend.
Le dichiarazioni dei protagonisti
Bezzecchi: «Ieri ho sbagliato il time attack, ma abbiamo lavorato fino a tardi e ho capito cosa fare. Valentino Rossi mi ha dato dei consigli preziosi ed è stato speciale. Non ho ancora il passo dei ducatisti e di Acosta, ma cercherò di partire davanti».
Alex Marquez: «Perdere la pole per 16 millesimi brucia, ma sono contento della prima fila. Siamo un po’ lenti rispetto a Pecco e Marc, dovremo migliorare. Dopo la Sprint capiremo meglio la situazione».
Bagnaia: «Va bene così. Non sono riuscito a sfruttare le gomme, forse devo guidare diversamente. Il ritmo c’è, ma in gara potrei avere qualche difficoltà: sarà fondamentale partire bene e mettersi subito davanti».
